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Negócios

Empresários se reúnem para formar a primeira cooperativa de turismo do ES

A Cooperativa do Turismo do Espírito Santo (Coopetures) já passou pela fase de pré-assembleia e está nos trâmites burocráticos para sair do papel

Públicado em 

21 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Summit 2023
Pedra Azul, Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Vinte empresários da cadeia do turismo se reuniram e vão colocar de pé a primeira cooperativa dedicada ao segmento do Espírito Santo. Aliás, vai ser uma das primeiras do Brasil. A ideia é sair do discurso e dos diagnósticos para a operação. A Cooperativa do Turismo do Espírito Santo (Coopetures) já passou pela fase de pré-assembleia e está nos trâmites burocráticos (sede, CNPJ, aporte de capital...) para sair do papel. A expectativa é de que em 90 dias ela esteja estabelecida e em funcionamento.
"O objetivo central é colocar a coisa para funcionar. Somos todos empresários interessados em ligar as pontas do turismo capixaba. Temos aqui gente do setor hoteleiro, bares, restaurantes, transporte, montagem de estruturas, enfim, empreendedores de toda a cadeia, queremos partir para a operação. A melhor forma que encontramos foi montar uma cooperativa. Tivemos todo o apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) no Espírito Santo e vamos lutar para fazer o turismo capixaba, de negócios e lazer, decolar", explicou Alfonso Silva, empresário e um dos idealizadores da Coopetures.
"O Espírito Santo está cheio de estudos de qualidade que mostram o potencial que temos aqui. Queremos dar um passo além, tirar essas boa ideias e perspectivas do papel. Os empreendedores que se reuniram querem fazer bons negócios, portanto, vamos lutar muito para fazer esse negócio decolar. O formato de cooperativa vai ajudar muito na troca de ideias, na operação e também na hora de levantar capital para colocar tudo de pé. É a ferramenta que encontramos para organizar e colocar para funcionar, estamos animados".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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