Empresários se reúnem para formar a primeira cooperativa de turismo do ES

Pedra Azul, Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Vinte empresários da cadeia do turismo se reuniram e vão colocar de pé a primeira cooperativa dedicada ao segmento do Espírito Santo. Aliás, vai ser uma das primeiras do Brasil. A ideia é sair do discurso e dos diagnósticos para a operação. A Cooperativa do Turismo do Espírito Santo (Coopetures) já passou pela fase de pré-assembleia e está nos trâmites burocráticos (sede, CNPJ, aporte de capital...) para sair do papel. A expectativa é de que em 90 dias ela esteja estabelecida e em funcionamento.

"O objetivo central é colocar a coisa para funcionar. Somos todos empresários interessados em ligar as pontas do turismo capixaba. Temos aqui gente do setor hoteleiro, bares, restaurantes, transporte, montagem de estruturas, enfim, empreendedores de toda a cadeia, queremos partir para a operação. A melhor forma que encontramos foi montar uma cooperativa. Tivemos todo o apoio da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) no Espírito Santo e vamos lutar para fazer o turismo capixaba, de negócios e lazer, decolar", explicou Alfonso Silva, empresário e um dos idealizadores da Coopetures.