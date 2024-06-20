Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira os campeãs no segmento "Cooperativa"

Sem cooperativismo, as pessoas não estão em prol de um objetivo comum Crédito: Obturador

Cooperativas são organizações formadas por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos. Há cooperativas de diversos segmentos, do agronegócio às instituições financeiras, passando por saúde, transporte e educação, sempre com o objetivo de fortalecer e apoiar seus cooperados.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Uma pesquisa realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Sicoob O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. São mais de 4,5 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicas e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros , cobrança, entre outros. 02 2º lugar - Sicredi No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa é um banco federal que caminha lado a lado com a trajetória do país, acompanhando seu crescimento e o de sua população. As raízes do Sicredi são a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje, são mais de 8 milhões de associados e o Sicredi está presente em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, com mais de 2,7 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas.