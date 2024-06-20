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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira os campeãs no segmento "Cooperativa"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 01:15

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 01:15

No cooperativismo, pessoas se unem em prol de um objetivo comum
Sem cooperativismo, as pessoas não estão em prol de um objetivo comum Crédito: Obturador
Cooperativas são organizações formadas por pessoas com interesses em comum, que se unem para alcançar objetivos coletivos. Há cooperativas de diversos segmentos, do agronegócio às instituições financeiras, passando por saúde, transporte e educação, sempre com o objetivo de fortalecer e apoiar seus cooperados.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. Uma pesquisa realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Sicoob

O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil. São mais de 4,5 mil pontos de atendimento, milhares de caixas eletrônicas e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros – como conta corrente, investimentos, crédito, cartões, previdência, consórcio, seguros , cobrança, entre outros.

02

2º lugar - Sicredi

No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa é um banco federal que caminha lado a lado com a trajetória do país, acompanhando seu crescimento e o de sua população.
As raízes do Sicredi são a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje, são mais de 8 milhões de associados e o Sicredi está presente em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, com mais de 2,7 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras

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