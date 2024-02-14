Quais estados registraram maior crescimento da indústria?

Como já tinha evidenciado nesse espaço, a indústria extrativa favoreceu esses resultados em nível estadual e nacional, com destaque para as atividades das cadeias produtivas de petróleo e minério de ferro. No país a extrativa aumentou 7,0% em 2023, enquanto no ES subiu 20,5%.

Por outro lado, a indústria de transformação fechou o ano no negativo no Brasil (-1,0%) e no Espírito Santo (-3,6%). Os segmentos de fabricação de produtos de minerais não metálicos (-6,1%), metalurgia (-2,9%) e fabricação de celulose e papel (-1,9%) puxaram para baixo a média nacional, enquanto a fabricação de produtos alimentícios apresentou aumento de +3,7%.

No contexto capixaba, os desempenhos negativos da fabricação de produtos de minerais não metálicos (-12,7%) e metalurgia (-4,2%) foram contrabalanceados pelas expansões da fabricação de celulose e papel (+9,4%) e fabricação de produtos alimentícios (+0,6%).

Uma vez realizadas essas ponderações setoriais, cabe um olhar para os desempenhos dos estados brasileiros estudados pelo IBGE. Na comparação entre 2022 e 2023, dez estados alcançaram crescimento na produção industrial, enquanto sete computaram reduções.

Produção industrial no Brasil Crédito: Pablo Lira

Rio Grande do Norte (+13,4%), Espírito Santo (+11,1%) e Goiás (+6,1%) foram os estados com as maiores ampliações nas atividades industriais em 2023. Por outro lado, Ceará (-4,9%), Maranhão (-4,8%) e Rio Grande do Sul (-4,7%) apresentaram as quedas mais fortes no setor secundário da economia.