Professor Aly da Silva: um visionário da educação capixaba

O professor Aly da Silva foi um visionário da educação capixaba e proporcionou importantes avanços para o desenvolvimento do ensino superior e da ciência no Espírito Santo . Participou com protagonismo da implantação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Outro grande legado foi a criação e fundação da Universidade Vila Velha (UVV).

O visionário professor construiu uma carreira exemplar em mais 50 anos de docência. Lecionou no ensino médio e foi docente em diversas instituições de ensino. Com um caminhar científico interdisciplinar, formou-se em Direito, Economia, Filosofia, Geografia e História, bem como se formou no Mestrado de Ciências Sociais. Uma referência de professor, empreendedor e gestor.

O professor Aly da Silva ocupou várias posições estratégicas de gestão na Ufes, como reitor, vice-reitor, diretor da faculdade de ciências econômicas, chefe do departamento de ciências sociais, entre outras. Foi o titular da cadeira de Geografia Econômica e de outras disciplinas da área de humanas.

Na UVV, foi responsável pela concepção e desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior (IES), uma liderança à frente de seu tempo. Nas últimas décadas, o legado da UVV alcançou uma magnitude consolidada. É incrível perceber hoje, a partir do distanciamento histórico de mais de quatro décadas, como o sonho e o empenho do professor se transformaram em realidade de grande magnitude.

No dia 5 de março, próximo sábado, a Universidade Vila Velha (UVV) completará 46 anos de uma história de grandes conquistas.