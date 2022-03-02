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Educação

Professor Aly da Silva: um visionário da educação capixaba

Ele participou com protagonismo da implantação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Outro grande legado foi a criação e fundação da Universidade Vila Velha (UVV)

Públicado em 

02 mar 2022 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O professor Aly da Silva foi um visionário da educação capixaba e proporcionou importantes avanços para o desenvolvimento do ensino superior e da ciência no Espírito Santo. Participou com protagonismo da implantação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Outro grande legado foi a criação e fundação da Universidade Vila Velha (UVV).
O visionário professor construiu uma carreira exemplar em mais 50 anos de docência. Lecionou no ensino médio e foi docente em diversas instituições de ensino. Com um caminhar científico interdisciplinar, formou-se em Direito, Economia, Filosofia, Geografia e História, bem como se formou no Mestrado de Ciências Sociais. Uma referência de professor, empreendedor e gestor.
O professor Aly da Silva ocupou várias posições estratégicas de gestão na Ufes, como reitor, vice-reitor, diretor da faculdade de ciências econômicas, chefe do departamento de ciências sociais, entre outras. Foi o titular da cadeira de Geografia Econômica e de outras disciplinas da área de humanas.

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Na UVV, foi responsável pela concepção e desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior (IES), uma liderança à frente de seu tempo. Nas últimas décadas, o legado da UVV alcançou uma magnitude consolidada. É incrível perceber hoje, a partir do distanciamento histórico de mais de quatro décadas, como o sonho e o empenho do professor se transformaram em realidade de grande magnitude.
No dia 5 de março, próximo sábado, a Universidade Vila Velha (UVV) completará 46 anos de uma história de grandes conquistas. 
Com a contribuição de excelência da Universidade Vila Velha, um dos legados do professor Aly da Silva, o Espírito Santo e a comunidade acadêmica capixaba se mostram cada vez mais presentes no mapa internacional da produção científica.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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