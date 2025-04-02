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Cidades

Municípios 4.0: a nova fronteira do desenvolvimento no ES

Um ator essencial no contexto do mundo 4.0 é a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), que nos últimos anos tem se revitalizado e desempenhado um papel chave na qualificação e modernização da gestão municipal

Públicado em 

02 abr 2025 às 02:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

No contexto do século XXI, os municípios emergem como a verdadeira força motriz para um desenvolvimento socioeconômico mais equilibrado e justo. Em um mundo cada vez mais conectado, a capacidade das cidades de se adaptarem às transformações tecnológicas e sustentáveis define seu potencial de crescimento. Nesse sentido, a abordagem do Desenvolvimento 4.0 se torna essencial para reposicionar os municípios como protagonistas do progresso.
O Desenvolvimento 4.0 está diretamente ligado à transformação digital, integração de tecnologias emergentes e sustentabilidade. Trata-se de um modelo que promove inovação, digitalização, eficiência e eficácia, alinhando-se às diretrizes do mundo 4.0 e da economia da informação & conhecimento. Assim, cidades que investem em infraestrutura digital, capacitação tecnológica e sustentabilidade ambiental tornam-se mais competitivas e atrativas para investimentos e qualidade de vida.
No Espírito Santo, a estrutura institucional está alinhada para consolidar os municípios como pilares desse desenvolvimento. A sinergia entre o governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e setores produtivos cria um ambiente favorável para que os municípios desempenhem um papel central no Desenvolvimento 4.0. Um exemplo claro dessa sinergia é o movimento coletivo de construção do Plano ES 500 Anos, que estabelece diretrizes de longo prazo para crescimento sustentável, garantindo que os municípios sejam os verdadeiros motores da prosperidade.

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Além disso, o Estado conta com mecanismos robustos de incentivo à atração de investimentos alinhados às exigências do mundo 4.0. O Fundo Cidades, por exemplo, destina recursos para infraestrutura e desenvolvimento atendendo os 78 municípios capixabas, enquanto o Fundo Soberano tem o objetivo de garantir investimentos estratégicos e sustentáveis para o futuro do Estado, a partir da gestão equilibrada de recursos da cadeia produtiva do petróleo. Esses instrumentos, somados a uma gestão municipal eficiente, são fundamentais para fortalecer as cidades capixabas e conectá-las ao desenvolvimento do século XXI.
Um ator essencial nesse contexto é a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), que nos últimos anos tem se revitalizado e desempenhado um papel chave na qualificação da gestão municipal. A Amunes tem promovido projetos estruturantes, capacitações e interlocução entre os gestores municipais, fortalecendo as administrações locais e garantindo melhores resultados para a população.
Distribuição de riqueza tem impacto direto na mobilidade social
Riqueza dos municípios Crédito: Harry Strauss/ Pixabay
Entre as iniciativas de destaque está o "Amunes na Estrada", projeto que leva conhecimento e boas práticas de gestão para diversos municípios capixabas, promovendo uma troca rica de experiências e soluções inovadoras. Outra iniciativa relevante é a Academia de Gestão Municipal, que, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Escola de Serviço Público (ESESP), oferece cursos e capacitações para gestores e servidores municipais, contribuindo diretamente para uma administração mais eficiente e eficaz.
O futuro do Espírito Santo passa por suas cidades. Investir no fortalecimento municipal é garantir um Estado mais competitivo, inovador e preparado para os desafios do futuro. Que os avanços conquistados sirvam de base para um desenvolvimento cada vez mais inclusivo, tecnológico e sustentável.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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