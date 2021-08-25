Liberdade de expressão termina quando atenta contra os direitos de outros

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro

A liberdade de expressão é uma condição inerente às democracias. No Brasil , é um valor protegido pela Constituição Democrática de 1988 . Contudo, não é absoluto, devendo respeitar outros valores e garantias constitucionais.

Um indivíduo pode exercer o direito de se expressar livremente, sempre prezando para o ordenamento lógico dos fatos, verdades e bom senso. Nesse prisma, a crítica é possibilitada, porém não podemos extrapolar seu limite para caluniar, produzir e/ou difundir fake news, difamar, atacar, gerar danos a terceiros e/ou que atentem contra a coletividade. A liberdade de expressão termina quando ela passa a atentar contra os direitos de outros. Não podemos confundir liberdade de expressão com verborragias caluniosas.

presidente Bolsonaro tem recorrentemente desferido suas verborragias caluniosas contra pilares, instituições e elementos da democracia brasileira. Na verdade, com essa prática o presidente busca tirar o foco de suas irresponsabilidade e incompetência no governo federal . No entanto, os ataques infundados e enganosos estão sendo combinados com ameaças concretas contra a democracia.

Bolsonaro também não tem poupado os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de sua verborragia caluniosa, especialmente o que diz respeito aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Nesses casos, o presidente tem recorrentemente faltado com o respeito para com os ministros. Em 12 de agosto, Bolsonaro disse que o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não sabe nada sobre contagem de votos impressos e o chamou de “tapado” e “mentiroso”.

Quando suas verborragias caluniosas atacam infundadamente as instituições e atores democráticos e há a possibilidade de serem confrontadas na justiça, Bolsonaro busca sorrateiramente alegar que está fazendo valer seu direito de liberdade de expressão. Esse subterfúgio também está sendo utilizado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na defesa pública do próprio Bolsonaro.