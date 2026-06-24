Fornecedores capixabas faturam mais de R$ 250 milhões com a Samarco

Recentemente, destaquei o otimismo e a elevada expectativa em torno da potente rede capixaba de fornecedores diante do avanço da retomada operacional da Samarco no complexo de Ubu, em Anchieta.





Mais do que uma expectativa, essa engrenagem socioeconômica acaba de apresentar resultados mensuráveis e importantes. Empresas capixabas já faturaram cerca de R$ 254 milhões com a reativação das usinas 1 e 2 da Samarco.





Esse montante expressa a consolidação de uma cadeia produtiva dinâmica e altamente qualificada. Mais de 80 fornecedores capixabas participaram desse processo, demonstrando que o adensamento da matriz industrial do estado promove uma distribuição real de riqueza.