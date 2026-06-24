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Pablo Lira

Fornecedores capixabas faturam mais de R$ 250 milhões com a Samarco

Esse montante expressa a consolidação de uma cadeia produtiva dinâmica e altamente qualificada. Mais de 80 fornecedores capixabas participaram desse processo

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 03:30

Públicado em 

24 jun 2026 às 03:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Recentemente, destaquei o otimismo e a elevada expectativa em torno da potente rede capixaba de fornecedores diante do avanço da retomada operacional da Samarco no complexo de Ubu, em Anchieta. 


Mais do que uma expectativa, essa engrenagem socioeconômica acaba de apresentar resultados mensuráveis e importantes. Empresas capixabas já faturaram cerca de R$ 254 milhões com a reativação das usinas 1 e 2 da Samarco.


Esse montante expressa a consolidação de uma cadeia produtiva dinâmica e altamente qualificada. Mais de 80 fornecedores capixabas participaram desse processo, demonstrando que o adensamento da matriz industrial do estado promove uma distribuição real de riqueza. 

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Retomada da Samarco: expectativa da potente rede capixaba de fornecedores

Esse movimento impulsiona a roda da economia regional, ampliando de forma descentralizada as oportunidades de empreendedorismo, novos empregos e aumento da renda nos municípios da região sul do Espírito Santo e na Grande Vitória.


O estado se projeta nacionalmente por conta do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que é gerenciado pela Findes e possui décadas de experiências bem sucedidas de serviços prestados às empresas que se instalam e investem no território capixaba.


O horizonte desenhado pela mineradora aponta para passos ainda mais largos. A projeção de novos aportes até 2028, que visam atingir a capacidade total de 26,4 milhões de toneladas ao ano na terceira fase, deve ampliar significativamente a participação dos fornecedores locais. 


Aliado a isso, as metas de contratação regional da companhia estimam alcançar 77% dos novos contratos para moradores das cidades impactadas.

Planta industrial da Samarco, em Ubu Fernando Madeira/arquivo

O reaquecimento dessa engrenagem logística e industrial, que ainda prevê injetar R$ 4,6 bilhões em tributos aos cofres públicos, valida o excelente momento da economia capixaba. 


As prefeituras e entidades empresariais, como o Espírito Santo em Ação, o Guarapari Em Ação (GEA) e a Associação Empresarial de Anchieta (AEA), são fundamentais para o planejamento e a tomada de decisão de empreendimentos que fortalecem o desenvolvimento regional capixaba. A retomada e modernização da Samarco é um exemplo desses grandes investimentos.


A consolidação dessa parceria mostra que o desenvolvimento sustentável se faz integrando grandes investimentos à valorização da inteligência e da capacidade produtiva do empresariado do Espírito Santo.

Pablo Lira

Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

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