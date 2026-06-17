Idosos: por um envelhecimento digno, ativo e seguro

O perfil detalhado dessas notificações expõe uma trágica ironia: cerca de 80% dos abusos ocorrem no próprio ambiente doméstico da vítima. Sete em cada dez vítimas são mulheres, e os principais agressores são familiares diretos. Entre as violações mais recorrentes, destacam-se a negligência e abandono, a violência psicológica, os maus-tratos físicos e a crescente violência patrimonial, caracterizada por golpes, fraudes e pela apropriação indébita de rendimentos e benefícios previdenciários.





Diante desse desafio estrutural, o combate à violência exige pragmatismo, sobriedade política e ações transversais robustas. Estratégias eficientes passam necessariamente pelo fortalecimento das redes municipais de proteção social, pela capacitação contínua de agentes de segurança e saúde para a escuta qualificada, e pela ampla divulgação dos canais de denúncia.





Paralelamente, o planejamento urbano deve conceber cidades inteligentes e acessíveis, focadas em inteligência territorial que promova a inclusão social, estimule o convívio comunitário e reduza de forma drástica o isolamento desse público.





Garantir um envelhecimento digno, ativo e seguro não é uma concessão ou privilégio, mas sim um imperativo do pacto federativo, da segurança e do desenvolvimento socioeconômico de longo prazo.





É urgente consolidar políticas públicas integradas que blindem nossos idosos, transformando o respeito institucional e a dignidade humana em pilares cotidianos de qualidade de vida em cada município capixaba.