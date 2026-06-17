Áustria derrota Jordânia na estreia da Copa do Mundo 2026

A Áustria estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Jordânia por 3 a 1, na madrugada desta quarta-feira, pelo Grupo J. Em uma partida de dois tempos distintos, Schmid abriu o placar com um golaço de fora da área, Olwan deixou tudo igual logo após o intervalo, mas Al-Arab, contra, e Arnautovic, de pênalti, garantiram o triunfo austríaco e os três primeiros pontos na competição.
Com o resultado, a seleção austríaca ocupa a segunda colocação da chave, atrás apenas da Argentina, que mais cedo goleou a Argélia por 3 a 0, em noite inspirada de Lionel Messi. Na próxima rodada, os austríacos terão pela frente justamente os argentinos, em duelo marcado para as 14h de segunda-feira. Já Jordânia e Argélia se enfrentam à meia-noite de terça-feira.
O jogo
O primeiro tempo ficou marcado por muitos erros técnicos. Passes equivocados, dificuldades nos domínios e tomadas de decisão ruins impediram que as equipes transformassem o volume ofensivo em grandes oportunidades. A Jordânia foi quem mais tentou atacar, mas sem a precisão necessária para abrir o marcador. Quando o jogo parecia caminhar para o empate sem gols antes do intervalo, Schmid apareceu para decidir. O camisa 18 acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro jordaniano, e colocou a Áustria em vantagem.
A reação da Jordânia veio logo no início da etapa final. Olwan recebeu espaço e acertou outro belo arremate para empatar a partida. O gol deu a impressão de que os jordanianos poderiam assumir o controle do confronto, mas a Áustria retomou a iniciativa e passou a pressionar em busca da vitória.
Os austríacos chegaram a balançar as redes com Arnautovic após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por toque de mão. Pouco depois, em uma jogada semelhante, Al-Arab desviou contra o próprio patrimônio e recolocou a equipe europeia à frente do placar. Já nos acréscimos, Arnautovic converteu cobrança de pênalti para fechar o marcador e confirmar a vitória por 3 a 1.