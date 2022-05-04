Em 2022, ES se mantém na lista das melhores universidades do mundo

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Eduardo Dias

Na última semana foi divulgada a lista das melhores universidades do mundo em 2022, de acordo com a classificação do Times Higher Education (THE), um dos principais indicadores internacionais de educação superior.

O mencionado indicador é atualizado anualmente e leva em conta um amplo conjunto de variáveis. As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas nas áreas do ensino, pesquisa, nível de internacionalização e de transferência de conhecimento.

A partir dessas quatro vertentes, mais de 1.600 universidades em 99 países e territórios foram avaliadas em 2022. A lista do THE deste ano considerou mais de 108 milhões de citações em mais de 14,4 milhões publicações de pesquisas acadêmicas.

A Universidade de Oxford no Reino Unido, o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade de Harvard nos Estados Unidos foram as IES se destacaram no topo da lista do THE. Insta salientar que essas são universidades tradicionais e dinâmicas com projeção internacional destacada há centenas de anos, como é o caso de Oxford que possui mais de 920 anos de fundação.

Com 183 IES listadas no THE 2022, os Estados Unidos se caracterizaram como o país com maior representatividade na lista da elite da comunidade acadêmica mundial. Enquanto isso, o Brasil conta com 70 universidades listadas pelo THE. As universidades de São Paulo (USP), Campinas (Unicamp) e de Minas Gerais (UFMG) são as brasileiras melhores classificadas.

Em 2022, o Espírito Santo se manteve presente na lista das melhores universidades do mundo por conta do desempenho da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Vila Velha (UVV). Tais instituições capixabas possuem, respectivamente, 68 anos e 46 anos de funcionamento, sendo bem mais jovens do que outras universidades centenárias.