Em 2022, ES se mantém na lista das melhores universidades do mundo

Na última semana foi divulgada a lista das melhores universidades do mundo em 2022, de acordo com a classificação do Times Higher Education (THE), um dos principais indicadores internacionais de educação superior.
O mencionado indicador é atualizado anualmente e leva em conta um amplo conjunto de variáveis. As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas nas áreas do ensino, pesquisa, nível de internacionalização e de transferência de conhecimento.
A partir dessas quatro vertentes, mais de 1.600 universidades em 99 países e territórios foram avaliadas em 2022. A lista do THE deste ano considerou mais de 108 milhões de citações em mais de 14,4 milhões publicações de pesquisas acadêmicas.
A Universidade de Oxford no Reino Unido, o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade de Harvard nos Estados Unidos foram as IES se destacaram no topo da lista do THE. Insta salientar que essas são universidades tradicionais e dinâmicas com projeção internacional destacada há centenas de anos, como é o caso de Oxford que possui mais de 920 anos de fundação.
Com 183 IES listadas no THE 2022, os Estados Unidos se caracterizaram como o país com maior representatividade na lista da elite da comunidade acadêmica mundial. Enquanto isso, o Brasil conta com 70 universidades listadas pelo THE. As universidades de São Paulo (USP), Campinas (Unicamp) e de Minas Gerais (UFMG) são as brasileiras melhores classificadas.
Em 2022, o Espírito Santo se manteve presente na lista das melhores universidades do mundo por conta do desempenho da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Vila Velha (UVV). Tais instituições capixabas possuem, respectivamente, 68 anos e 46 anos de funcionamento, sendo bem mais jovens do que outras universidades centenárias.
A Ufes está na lista do THE desde 2019. A UVV se destaca na lista das melhores universidades do mundo desde 2018. Uma vez consideradas as vertentes avaliadas pelo ranking do Times Higher Education, essas jovens universidade apresentam potencial para evidenciar ainda mais o ensino superior capixaba e brasileiro para o mundo.