Ufes é a 6ª universidade do Brasil em comprometimento com a sustentabilidade

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

O ranking analisa o comprometimento e o impacto social das ações desenvolvidas pelas universidades, em questões como desigualdade de gênero, educação de qualidade, mudanças climáticas, paz mundial e crescimento econômico.

A classificação das universidades se dá pelos três ODS em que a instituição pontua melhor, mais o ODS número 17 (parcerias e meios de implementação), do qual todos têm de participar.

OS TRÊS ODS EM QUE A UFES FOI MELHOR AVALIADA

Paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16) Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

Os 17 ODS são:

Erradicação da pobreza; Fome zero; Saúde e bem-estar; Educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa; trabalho e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades sustentáveis; consumo e produção responsável; mudanças climáticas; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios de implementação.

RANKING MUNDIAL

A THE classifica individualmente até a centésima universidade e, após isso, em blocos de cem países ou mais. A Ufes ficou entre as 400 melhores do mundo em relação aos ODS, com 72,6% da pontuação máxima. O primeiro lugar geral ficou com a Western Sydney University, da Austrália. A instituição brasileira mais bem ranqueada foi a Universidade de São Paulo (USP) , na 62ª posição geral.

Nesta edição, 1.406 instituições de 106 países participaram da avaliação. Além da Ufes e da USP, outras 47 universidades brasileiras foram avaliadas, sendo as mais bem classificadas a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no grupo entre 101-200, e a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), classificadas no grupo 201-300.