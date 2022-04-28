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Ranking global

Ufes é a 6ª universidade do Brasil em comprometimento com a sustentabilidade

A avaliação das universidades se dá pelos três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU em que a instituição pontua melhor
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

28 abr 2022 às 17:52

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:52

Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou em 6ª lugar entre as universidades brasileiras em um ranking desenvolvido pela consultoria britânica Times Higher Education (THE) que mede o comprometimento com sustentabilidade. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (27) avalia como as instituições de todo o mundo estão contribuindo para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
O ranking analisa o comprometimento e o impacto social das ações desenvolvidas pelas universidades, em questões como desigualdade de gênero, educação de qualidade, mudanças climáticas, paz mundial e crescimento econômico.
A classificação das universidades se dá pelos três ODS em que a instituição pontua melhor, mais o ODS número 17 (parcerias e meios de implementação), do qual todos têm de participar.

OS TRÊS ODS EM QUE A UFES FOI MELHOR AVALIADA

Paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16)

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.
Os 17 ODS são:
  1. Erradicação da pobreza; 
  2. Fome zero; 
  3. Saúde e bem-estar; 
  4. Educação de qualidade; 
  5. igualdade de gênero; 
  6. água potável e saneamento; 
  7. energia limpa; 
  8. trabalho e crescimento econômico; 
  9. indústria, inovação e infraestrutura; 
  10. redução das desigualdades; 
  11. cidades sustentáveis; 
  12. consumo e produção responsável; 
  13. mudanças climáticas; 
  14. vida na água; 
  15. vida terrestre; 
  16. paz, justiça e instituições eficazes; 
  17. parcerias e meios de implementação.

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RANKING MUNDIAL

A THE classifica individualmente até a centésima universidade e, após isso, em blocos de cem países ou mais. A Ufes ficou entre as 400 melhores do mundo em relação aos ODS, com 72,6% da pontuação máxima. O primeiro lugar geral ficou com a Western Sydney University, da Austrália. A instituição brasileira mais bem ranqueada foi a Universidade de São Paulo (USP), na 62ª posição geral.
Nesta edição, 1.406 instituições de 106 países participaram da avaliação. Além da Ufes e da USP, outras 47 universidades brasileiras foram avaliadas, sendo as mais bem classificadas a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no grupo entre 101-200, e a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), classificadas no grupo 201-300.
Ufes é a sexta universidade do Brasil em comprometimento com a sustentabilidade

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