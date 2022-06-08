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Dados do IJSN

Economia capixaba continua crescendo acima da média nacional

No 1° trimestre de 2022, com expansão de 7,2% no acumulado de quatro trimestres, o PIB do ES alcançou o melhor resultado dos últimos dez anos. Nessa mesma base de comparação, o PIB brasileiro computou crescimento de 4,7%.

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

08 jun 2022 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), calcula anualmente o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo, com defasagem temporal de dois anos. Com o propósito de diminuir tal defasagem, o IJSN, assim como o IBGE, desenvolveu uma metodologia de cálculo do indicador do PIB trimestral, que possibilita diagnosticar a conjuntura econômica em curto prazo. Alguns Estados brasileiros contam com essa relevante medida macroeconômica. O IJSN é a instituição de pesquisa responsável pela atualização e divulgação de tais indicadores no Estado.
De acordo com a mais recente divulgação realizada pelo IJSN, no 1º trimestre de 2022 o PIB capixaba registrou elevação de 4,1% na comparação interanual, resultado acima da média nacional (1,7%). Em outra base temporal, a economia do ES cresceu 1,7% no 1º trimestre de 2022 comparado ao trimestre imediatamente anterior (com ajuste para sazonalidade), enquanto a economia brasileira computou alta de 1,0%.
Ainda com referência no 1º trimestre de 2022, quando comparados os últimos quatro trimestres com os quatro trimestres imediatamente anteriores, ou seja, o dado anualizado, a economia capixaba registrou expansão de 7,2%, melhor resultado desde o 1º trimestre de 2012. Nessa mesma base de comparação, o PIB brasileiro computou crescimento de 4,7%.
Em síntese, a economia capixaba registrou desempenho superior à média nacional em todas as mencionadas bases de comparação temporal. Além disso, os setores e segmentos da economia capixaba evidenciaram resultados positivos, como por exemplo o comércio varejista ampliado que apresentou alta de 5,1% acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.

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O segmento de serviços destacou crescimento de 9,9%, com destaque para o aumento de 33,3% nos serviços prestados às famílias e expansão de 13,8% nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. A indústria geral computou aumento de 1,6% e a previsão de safra anual da maioria dos produtos agrícolas capixabas evidencia crescimento, como café conilon (+3,3%), café arábica (+28,4%) e pimenta do reino (+4,0%).
Na ótica do emprego, o crescimento econômico capixaba contribuiu para um saldo positivo de mais de 13 mil postos de trabalho formal no 1º trimestre de 2022. Vale lembrar que o Estado fechou o ano de 2021 com um saldo recorde de aproximadamente 53 mil postos de trabalho.
Entre os condicionantes que possibilitam esses resultados diferenciados na economia capixaba, destaca-se o equilíbrio das contas públicas estaduais, o elevado nível de investimento público, a articulação estratégica do governo estadual com os setores produtivos e a efetividade de políticas públicas e ações que potencializam a atração de investimentos e impulsionam o desenvolvimento estadual, como o Fundo Soberano, Fundo de Infraestrutura, Invest e outros mecanismos.
Diante disso, a economia capixaba tende apresentar desempenho superior à média nacional nos próximos trimestres e concluir o ano de 2022 com bons resultados. Trabalha e confia!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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