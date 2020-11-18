Dever cívico do voto fortalece a história de nossa República

Marcha pelos desaparecidos no Brasil durante o período da ditadura Crédito: Divulgação

Em 15 de novembro de 1889 ocorreu a proclamação da República brasileira. O ato histórico aconteceu na Praça da Aclamação, atualmente conhecida como Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro , naquela época capital do império. Um grupo de militares do Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu o poder no Brasil destituindo o imperador, por um conjunto de desgastes e perda de legitimidade da monarquia. Na sequência foi instituído um governo republicano provisório. Assim se iniciava a Primeira República, também chamada de República da Espada.

Em 1930 tivemos a Segunda República, marcada inicialmente pela atuação da junta governativa provisória de 1930, que abriu frente para o governo do presidente Getúlio Vargas. A Terceira República ou Estado Novo foi instaurado por Vargas por meio do golpe de 1937 e ficou caracterizado pelo autoritarismo.

Com o fim do Estado Novo, iniciou-se em 1946 a Quarta República, também designada República Populista, que durou 18 anos, sendo interrompida em 1964 com o golpe militar. A Quinta República ficou caracterizada pelo regime militar, período marcado por sucessivos governos militares. O que deveria ser um governo provisório acabou perdurando por mais de 20 anos.

Por conta de deteriorações desses governos e problemas no campo econômico, o país abriu os olhos à redemocratização na metade da década de 1980. Dessa forma se iniciou a Sexta República ou Nova República, que permanece em curso até os dias atuais.

Passados 131 anos da proclamação, hoje o país segue seu caminho como uma república federativa presidencialista. A palavra república vem do latim “res publica”, coisa pública. Consiste em uma arquitetura político-governamental na qual o chefe de Estado, no caso o presidente, é eleito pelo povo, por mandato com período previamente estabelecido.