Dever cívico do voto fortalece a história de nossa República

Em 15 de novembro de 1889 ocorreu a proclamação da República brasileira. O ato histórico aconteceu na Praça da Aclamação, atualmente conhecida como Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, naquela época capital do império. Um grupo de militares do Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu o poder no Brasil destituindo o imperador, por um conjunto de desgastes e perda de legitimidade da monarquia. Na sequência foi instituído um governo republicano provisório. Assim se iniciava a Primeira República, também chamada de República da Espada.
Em 1930 tivemos a Segunda República, marcada inicialmente pela atuação da junta governativa provisória de 1930, que abriu frente para o governo do presidente Getúlio Vargas. A Terceira República ou Estado Novo foi instaurado por Vargas por meio do golpe de 1937 e ficou caracterizado pelo autoritarismo.
Com o fim do Estado Novo, iniciou-se em 1946 a Quarta República, também designada República Populista, que durou 18 anos, sendo interrompida em 1964 com o golpe militar. A Quinta República ficou caracterizada pelo regime militar, período marcado por sucessivos governos militares. O que deveria ser um governo provisório acabou perdurando por mais de 20 anos.
Por conta de deteriorações desses governos e problemas no campo econômico, o país abriu os olhos à redemocratização na metade da década de 1980. Dessa forma se iniciou a Sexta República ou Nova República, que permanece em curso até os dias atuais.
Passados 131 anos da proclamação, hoje o país segue seu caminho como uma república federativa presidencialista. A palavra república vem do latim “res publica”, coisa pública. Consiste em uma arquitetura político-governamental na qual o chefe de Estado, no caso o presidente, é eleito pelo povo, por mandato com período previamente estabelecido.
No último domingo, a data da proclamação da república também marcou, excepcionalmente, o dia de votação das eleições municipais. Mesmo em tempos de pandemia, os brasileiros exerceram o dever cívico do voto nessa data especial, fortalecendo assim a história de nossa República e possibilitando aos representantes eleitos, que assumirão no próximo ano, desenvolverem políticas públicas e ações para atender as demandas de um povo perseverante e trabalhador.