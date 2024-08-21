Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Desemprego no ES é o menor dos últimos 40 anos

No 2° trimestre de 2024 o Espírito Santo apresentou a menor taxa de desocupação do Sudeste e a 7ª menor taxa entre os estados brasileiros

Públicado em 

21 ago 2024 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O Brasil contabilizou uma taxa de desocupação de 6,9% no 2º trimestre de 2024, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Com base nessa referência, 16 Unidades da Federação (UFs) contabilizaram taxas acima da média nacional. Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%) foram as UFs com os mais elevados níveis de desocupação. As menores taxas foram computadas em Santa Catarina (3,2%), Rondônia (3,3%) e Mato Grosso (3,3%) (ver figura).
Taxas de desocupação em %
Taxas de desocupação em % Crédito: CEE/IJSN
O Espírito Santo apresentou a 7ª menor taxa de desocupação (4,5%) entre os estados brasileiros e a menor taxa da região Sudeste, destacando-se em uma condição melhor do que importantes estados, tais como Goiás (5,2%), Minas Gerais (5,3%), Rio Grande do Sul (5,9%), São Paulo (6,4%) e Rio de Janeiro (9,6%).
A mencionada taxa capixaba foi a menor registrada em toda a série histórica da PNADC/IBGE, que se iniciou no 1º trimestre de 2012. Se considerarmos outras bases de informações sobre o mercado de trabalho combinadas com análises de conjuntura a partir de variáveis socioeconômicas (pobreza, miséria, renda, inflação, dentre outros indicadores), é possível apontar que o nível de desocupação do Espírito Santo é o menor desde a década de 1980.
A literatura especializada de medidas macroeconômicos assinala que o pleno emprego é alcançado quando uma economia passa a apresentar e manter baixas taxas de desemprego. Alguns estudos tentam delimitar a situação de pleno emprego quando as taxas ficam abaixo de 6% ou 3%. Nessa situação, as baixas taxas podem ser explicadas pelo desemprego friccional, que ocorre quando o indivíduo sai temporariamente de um trabalho para encontrar outro.
A caracterização do pleno emprego é complexa, pois também depende de outras condições para podermos afirmar que uma economia o alcançou ou não, como por exemplo, os graus de informalidade, subutilização, renda e qualificação.

Veja Também

Quase 3.800 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Podemos comemorar o aumento recente do emprego?

Lula diz que importante 'é inflação equilibrada, salário e emprego crescendo'

De toda forma, é possível assinalar que o Espírito Santo e outros estados com baixas taxas de desocupação estão caminhando para uma condição de pleno emprego, o que acende um alerta para a necessidade do poder público, setor produtivo, Federações e Sistema S reforçarem a integração para compatibilizar as especificidades regionalmente da demanda e oferta no mercado de trabalho, objetivando a mitigação de eventuais dificuldades de acesso à mão de obra qualificada em segmentos econômicos que estejam mais aquecidos.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Desemprego Economia Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados