Desemprego no ES é o menor dos últimos 40 anos

Com base nessa referência, 16 Unidades da Federação (UFs) contabilizaram taxas acima da média nacional. Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%) foram as UFs com os mais elevados níveis de desocupação. As menores taxas foram computadas em Santa Catarina (3,2%), Rondônia (3,3%) e Mato Grosso (3,3%) (ver figura).

Taxas de desocupação em % Crédito: CEE/IJSN

O Espírito Santo apresentou a 7ª menor taxa de desocupação (4,5%) entre os estados brasileiros e a menor taxa da região Sudeste, destacando-se em uma condição melhor do que importantes estados, tais como Goiás (5,2%), Minas Gerais (5,3%), Rio Grande do Sul (5,9%), São Paulo (6,4%) e Rio de Janeiro (9,6%).

A mencionada taxa capixaba foi a menor registrada em toda a série histórica da PNADC/IBGE, que se iniciou no 1º trimestre de 2012. Se considerarmos outras bases de informações sobre o mercado de trabalho combinadas com análises de conjuntura a partir de variáveis socioeconômicas (pobreza, miséria, renda, inflação, dentre outros indicadores), é possível apontar que o nível de desocupação do Espírito Santo é o menor desde a década de 1980.

A literatura especializada de medidas macroeconômicos assinala que o pleno emprego é alcançado quando uma economia passa a apresentar e manter baixas taxas de desemprego. Alguns estudos tentam delimitar a situação de pleno emprego quando as taxas ficam abaixo de 6% ou 3%. Nessa situação, as baixas taxas podem ser explicadas pelo desemprego friccional, que ocorre quando o indivíduo sai temporariamente de um trabalho para encontrar outro.

A caracterização do pleno emprego é complexa, pois também depende de outras condições para podermos afirmar que uma economia o alcançou ou não, como por exemplo, os graus de informalidade, subutilização, renda e qualificação.