Setores que trazem boas expectativas para a economia capixaba

Como já mencionei aqui neste espaço, e por várias vezes, nossa economia local sempre teve forte ligação com o mundo das commodities, em especial do grupo das extrativas minerais – minério de ferro e petróleo -, metalurgia e celulose. Em conjunto, esse grupo já chegou a ser responsável por algo em tono de 35% do PIB, especificamente no ano de 2012. Para este ano, a despeito da crise na economia mundial e do baixo dinamismo esperado para economia brasileira, as expectativas parecem favorecer a economia capixaba.

Mas, se de um lado em alguns momentos nos favorecem, de outro, esse grupo, quando em crise, impacta fortemente no desempenho anual do total de riquezas aqui produzidas. Foi assim em 2009, na crise global que afetou sobretudo as commodities, e nos anos entre 2014 e 2018.

Nesse segundo momento, contando principalmente com a queda na produção e preço do petróleo. O mesmo acontecendo com o minério de ferro – pelotas de minério. O PIB gerado por esses dois produtos apresentou queda de cerca de 60% em 2016. Em grande parte por conta da paralisação da Samarco.

Como o grau de abertura interna da economia capixaba é também muito elevado, talvez o mais elevado entre os demais Estados, a sua dinâmica interna tem forte dependência em relação ao que acontece internamente na economia nacional e em especial em Estados fronteiriços. Em parte, o crescimento verificado em 2021 decorreu de fatores internos, mas ganhou um empurrãozinho das commodities no segundo semestre, certamente garantindo-lhe dois pontos percentuais adicionais de crescimento.

Essa tendência de combinação favorável de fatores internos e externos parece-nos manter-se nesse início de 2022, reforçando assim expectativas favoráveis em relação ao restante do ano. Segmentos como de petróleo, especialmente com a ajuda do preço, minério de ferro, este com menos ímpeto, seguirão no bloco da frente das exportações.

Mas há um outro segmento que se destacou em 2021 e que deverá manter-se em ritmo de crescimento. O segmento de rochas ornamentais postou-se no ano passado no terceiro posto do ranking das exportações capixabas, computando US$ 1,1 bilhão em vendas externas, segundo dados da SECEX- Secretaria de Comércio Exterior. Atrás de minério de ferro, com US$ 3,3 bilhões, e produtos de aço, com US$ 1,4 bilhões.

No front interno, vemos sinalizações também favoráveis vindas da maioria dos setores nesses primeiros meses: comércio, construção civil e indústria de transformação. Todos apresentando taxas de crescimento superiores à média nacional. E o reflexo positivo mais imediato disto pode ser observado no nível de emprego, também em alta.