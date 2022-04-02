Uma eleição com pouco dinheiro no bolso do trabalhador

A manutenção de políticas tidas como ortodoxas, inclusive com nuances liberais, sobretudo no campo da economia, além, é claro, de uma boa ajuda vinda da economia internacional, principalmente do mundo das commodities, o credenciaram ao seu segundo mandato em 2006. Ou seja, naquele momento, para o eleitor, pesou o lado da economia, ou seja, o que entrava de dinheiro efetivamente no seu bolso e lhe garantia acesso ao mundo do consumo.