Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Brasil está encontrando algumas brechas de oportunidades com nova geopolítica

Teremos assim uma pequena lufada de vento a favor da economia em 2022. Todavia, não haverá tempo e nem condições para provocar uma retomada de crescimento mais sustentável

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

09 abr 2022 às 02:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Câmbio: real em alta e dólar em queda
Câmbio: real em alta e dólar em queda Crédito: Baris-Ozer / Getty Images/iStockphoto
Imaginarmos ganhos com guerras não nos parece soar bem. Afinal, guerras, além de matar pessoas, muitas das quais indefesas e desprotegidas, têm um enorme poder destrutivo de natureza física, sobretudo em infraestruturas. Porém, esse lado destrutivo físico, quando não escalável em níveis mais elevados de abrangência territorial como guerras mundiais, se circunscreve a territórios específicos.
Como é o caso da Ucrânia, hoje. No entanto, mesmo que localizados, supondo-se um mundo globalizado, de ponto de vista da geopolítica e da geoeconomia os impactos tendem a acontecer de forma assimétrica, difusa, porém, abrangente. E, nesse campo, ganhos e perdas podem fazer sentido.
O conflito na Ucrânia, provocado por ato insano da Rússia, embora limitado fisicamente, mexe com a estrutura de poder em escala global e da mesma forma com a economia globalizada. Isso por envolver grandes players no jogo de poder global, e com grande poder de impacto nas relações econômicas. Como consequência, por exemplo, já podemos observar rupturas no processo de globalização que avançava.

Veja Também

Dólar sobe após inflação ser a maior para março desde 94, antes do Plano Real

Dólar fecha em R$ 4,66 e alcança menor valor em dois anos

Faz sentido usar a expressão processo de “desglobalização”, na medida em que grandes cadeias produtivas expõem fissuras em suas texturas, e países e grandes grupos econômicos começam a rever seus posicionamentos em relação aos seus respectivos graus de abertura externa. A tendência é de maior fechamento econômico, como estratégia de proteção, seguindo inclusive a crescente onda nacionalista.
Nesse novo rearranjo geopolítico e econômico em construção, sob o ângulo econômico, o Brasil até que está encontrando algumas brechas de oportunidades. Bases de grandes cadeias globais de produção aqui consolidadas estão encontrando espaços, como no caso do minério de ferro e do agronegócio – grãos e proteína animal. Movimento que explica em grande medida, direta e indiretamente, o acentuado recuo do dólar. Um elemento importante na contenção dos preços gerais.

Veja Também

Inflação acelera e eleva custo de vida em 1,5% na Grande Vitória em março

Além de ajudar na contenção da inflação, o dólar menor faz baixar a relação entre a dívida pública bruta e o PIB. Ou seja, reduz a exposição do país ao risco e atrai investidores externos. A cada 1% de queda do dólar a referida relação é reduzida em 0,11 pontos percentuais. Mas, paradoxalmente, o ganho maior para a relação vem da própria inflação, que prejudica os mais pobres, mas melhora o PIB nominal e a arrecadação. Um verdadeiro “fogo amigo”.
Teremos assim uma pequena lufada de vento a favor da economia em 2022. Todavia, não haverá tempo e nem condições para provocar uma retomada de crescimento mais sustentável com consequente redução mais veloz do desemprego e das condições gerais de vida das pessoas. Preços em alta das commodities, que têm o seu lado bom, pois geram ganhos, também impõem perdas ao dinheiro que entra no bolso do trabalhador com a inflação que provoca.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Guerra da Ucrânia Economia Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados