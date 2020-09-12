AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Brasil

Reforma administrativa é mais do que necessária para a superação da crise

O Espírito Santo posiciona-se no extremo positivo da escala de indicadores de desempenho fiscal. Isso nos mostra o quanto é importante, fundamental e decisivo seguir uma trajetória de cuidado e manutenção do equilíbrio fiscal

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 set 2020 às 05:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória
Sede do IPAJM no ES: gastos com salários e benefícios previdenciários interferem no resultado fiscal do Estado Crédito: Rodrigo Gavini
Basta observarmos a escalada dos gastos com a folha do funcionalismo dos Estados para concluirmos que o quadro de tendência é simplesmente insustentável. Também não é diferente a situação do governo federal. E a crise econômica que teve inicio em 2014 e que foi agravada com a pandemia da Covid-19 escancarou ainda mais o comprometimento, que é crescente, da receita com os gastos da “folha”.
Mesmo para aqueles Estados melhor posicionados nesse aspecto, que são bem raros, como o Espírito Santo, persistem ainda as forças inerciais permanentes de crescimento que vão além dos aumentos concedidos anualmente.

Veja Também

Espírito Santo é novamente nota A no Tesouro Nacional

Nota A no Tesouro, ES quer ampliar investimentos para ajudar na retomada

Nota A do Tesouro, ES deve usar experiência para sair da crise

O curioso, mas ao mesmo tempo trágico, é que são aqueles Estados que apresentam maiores comprometimentos das receitas correntes líquidas com o pagamento de salários e benefícios previdenciários que promoveram nos últimos oito anos os maiores reajustes de salários de seus funcionários.
Em levantamento efetuado pelo jornal "O Globo" e publicado neste último domingo (6), o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que já compromete 65% do total das receitas líquidas com a folha, concedeu aumentos salariais de 71% no referido período . No mesmo caminho seguiram Minas Gerais, com um comprometimento de receitas de 70% e aumento salarial de 30%, e Rio Grande do Norte , com comprometimento de 73% e aumentos concedidos de 26%.

Veja Também

Explosão do déficit público definirá ações da economia nos próximos anos

Na prática, não existe reforma tributária neutra

Governo dará um tiro no próprio pé caso concorde em derrubar o teto fiscal

Em 2019, nove Estado não conseguiram atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o teto máximo de comprometimento da receita líquida com a folha seja de 60%. Esse número poderá superar o quantitativo de 20 em 2020 por conta dos impactos da pandemia, do lado das receitas, reduzindo-as, e do lado das despesas, aumentando-as, segundo estimativas feitas pelo Centro de Liderança Pública (CLP). E nessa mesma toada podemos incluir um bom número de municípios.
Felizmente, o Espírito Santo posiciona-se no extremo positivo da escala de indicadores de desempenho fiscal. Isso nos mostra o quanto é importante, fundamental e decisivo seguir uma trajetória de cuidado e manutenção do equilíbrio fiscal. Colhe-se, agora, os resultados de 18 anos de constância de propósito. O Espírito Santo apresentou em 2019 o menor comprometimento das receitas líquidas com salários e benefícios previdenciários.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Reforma Administrativa Previdência do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados