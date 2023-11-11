Mercado de olho em 2024: sentimento geral é de que será um ano difícil

É de praxe nos finais de ano o mercado ensaiar consensos sobre o que virá no próximo. Em ambientes de maior normalidade, de horizontes mais claros, é sempre mais comum nos depararmos com expectativas mais favoráveis. Porém, não nos parece ser esse o cenário que se desenha, pelo menos até o momento. Fazendo uso de analogia bem simples, a economia mundial e a brasileira não sinalizam para o futuro mais próximo com faróis altos.

Olhando para a economia brasileira, o ano de 2023 surpreendeu. Basta lembrar que no final de 2022, naturalmente sob forte influência do ambiente político, havia o receio em torno do que poderia vir a ser o novo governo que se instalaria. Não se tratava de um receio do novo, mas sim do que o retorno do “velho” poderia conturbar ainda mais o ambiente político, num primeiro momento, e subsequentemente, o ambiente econômico.

Poucos, no mercado, se arriscavam a apontar números da economia que convergissem para uma taxa de crescimento acima de 1%. Na média dos consensos, as expectativas ficavam no entorno de 0,9%. Percentual que se manteve pelo menos nos dois primeiros meses do ano. Somente quando saiu o número do desempenho do PIB relativo ao primeiro semestre do ano é que as expectativas começaram a exercitar voos mais altos, mas ainda de forma comedida.

Afinal, permaneciam no campo das dúvidas medidas a serem tomadas e viabilizadas pelo novo incumbente, como a questão do novo arcabouço fiscal que substituiria a meta fisca l, que aliás já se encontrava detonada. Mesmo sob certas suspeitas por parte do mercado, que via nele potenciais fragilidades, o tal novo arcabouço fiscal serviu de ancoragem a expectativas mais otimistas. Não demorou e o mercado passou a projetar taxas de desempenho da economia que logo ultrapassariam a casa dos 2%. No momento, as indicações são de que fecharemos o ano no entorno de 3%.

Agora, o que esperar de 2024? No último relatório Focus, do Banco Central, as expectativas do mercado se mostram estabilizadas no patamar de 1,5%. A metade do que se prevê de crescimento para a economia mundial. Nada razoável. Sem dúvida trata-se de um cenário que reflete incertezas preponderantemente sobre a situação fiscal, vista como frágil para assegurar um crescimento mais sustentado. De todo modo o sentimento geral é de que será um ano difícil.