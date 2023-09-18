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Bom desempenho

Governo eleva projeção de crescimento do PIB em 2023 para 3,2%

A estimativa de inflação, por sua vez, se manteve em 4,85%; as novas previsões foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2023 às 18:46

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 18:46

O bom desempenho da economia no segundo trimestre deste ano e a safra agrícola recorde levaram o Ministério da Fazenda a aumentar sua projeção de crescimento para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2023, de 2,5% para 3,2%.
A estimativa de inflação, por sua vez, se manteve em 4,85% — acima do intervalo superior da meta, que admite um IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020 (em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%)
Projeção de crescimento do PIB é de 3,2% neste ano Crédito: José Carlos Daves/Agência F8/Folhapress
As novas projeções do governo foram anunciadas pela SPE (Secretaria de Política Econômica) nesta segunda-feira (18).
Segundo o órgão, o chamado "carregamento estatístico" para o PIB já estava em 3,1% nos dois primeiros trimestres deste ano. Isso significa que, se na segunda metade de 2023 o país não tiver nenhum incremento na renda gerada, já estaria garantida uma expansão de 3,1%.
Na inflação, o reajuste nos preços de combustíveis, que impulsiona a inflação, vem sendo compensado por uma pressão menor sobre preços de alimentos e serviços.

No ano que vem

Para 2024, o governo manteve sua projeção de crescimento do PIB em 2,3%, mas ajustou sua previsão de IPCA de 3,3% para 3,4% (dentro do intervalo da meta, de 3% com 1,5 ponto de tolerância para mais ou menos), em função de mudanças no cenário de câmbio e preços de commodities.
Os novos números mostram alguma proximidade com as projeções do mercado. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, indica que a expectativa dos agentes é de uma alta de 2,86% no PIB e de um avanço de 4,95% na inflação este ano.

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