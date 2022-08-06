"Frenesi do excesso": haveria limites para o crescimento econômico?

Aprendemos, sobretudo nós, os economistas, que o crescimento é uma obsessão inevitável, e porquanto compulsória, para a sobrevivência das economia s tidas como capitalistas. Não haveria assim, inclusive para além do campo das teorias, limites possíveis a essa condição prévia.

Crises, em maior ou menor escala, existiriam como sinalizadores indicativos de falhas e anteparos, funcionando como “freios de arrumação”, para de quanto em quanto entrarem em funcionamento forças transformadoras e corretoras de rotas. No entanto, sem nunca perder de vista a perspectiva de longo prazo da necessidade, compulsória, do crescimento.

Nessa toada, que espelha uma narrativa que podemos afirmar ser praticamente coletiva, nos vemos subjugados a estar sempre olhando e observado o desenvolver do mundo econômico pela ótica da riqueza total agregada anualmente, o PIB. Poucos se atentam ou se preocupam com a possibilidade de se deparar com limites para o seu contínuo crescimento, e mais, em como essa riqueza produzida possa estar resultando em benefícios para as pessoas e sociedades. Estamos falando aqui do crescimento em si e do seu conteúdo, ou seja, para quem vai.

Esses questionamentos não são inéditos. Já foram objeto de atenção e discussão em vários momentos da história econômica mais recente, especialmente em momentos de crise. E agora são retomados por razões que envolvem questões relacionadas a limitações físicas que o próprio planeta Terra impõe, portanto de recursos finitos, e as enormes assimetrias, representadas sobretudo pelas enormes desigualdades econômicas entre pessoas e países.

Aqui vale fazer referência à bela e providencial entrevista dada pelo sociólogo italiano Domenico de Masi à revista EU& Fim de Semana do Valor. De Masi, já bem conhecido aqui no Brasil por obras como “Ócio Criativo”, chama a atenção para o que ele denomina na própria entrevista de mundo do “frenesi do excesso”.

economia Excesso de riqueza para poucos e falta para multidões. Segundo dados levantados por ele, em 2018, oito pessoas com maiores patrimônios detinham praticamente a metade da riqueza produzida no mundo. Em 2010 esse número era de 300. São os “barões” da nova