Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Já ouviu falar do Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile?

O MOVI é uma associação de pequenos vitivinicultores familiares com experiências variadas e muita diversidade na produção de seus vinhos, que traduzem o melhor do terroir

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

04 dez 2020 às 09:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinho Tunquen Sauvignon Blanc da vinícola Attillio & Mochi, produzido por Angela Mochi, integrante do Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile (MOVI)
Vinhos como o Tunquen são feitos por pequenos produtores com o mínimo de interferência humana  Crédito: Waldo Cereceda Rios
Na coluna anterior, falei sobre a importância do Chile no mundo do vinho e o favoritismo dos rótulos chilenos entre os capixabas. São mais acessíveis financeiramente e mais fáceis de encontrar nas adegas e lojas especializadas, porque são também os mais importados no Brasil.
Mas não é só isso. Estamos falando também de um país onde a viticultura é bastante favorável por conta das excelentes condições climáticas para o cultivo da uva.

Veja Também

Venda de vinhos dispara no Brasil durante a pandemia

Geograficamente, o Chile é uma faixa longa e estreita localizada na parte oeste da América do Sul, que vai desde regiões muito secas, como o deserto do Atacama, até terras muito geladas, como as da Patagônia. É justamente essa variedade de microclimas encontrada em cada vale chileno a responsável pela diversidade da viticultura no país. 

PROXIMIDADE COM OS PEQUENOS

É importante pensar que enquanto consumidores também estamos vivendo um novo momento. Reconhecemos o Chile como um grande produtor de vinhos do Novo Mundo, mas também buscamos conhecer os pequenos. Queremos descobrir o diferente e estar mais próximos dos produtores.
É uma tendência de consumo querer se identificar com aquilo que se compra. De alguma forma, estamos mais conectados com o que consumimos. Quanto mais história houver por trás de quem elabora cada produto, melhor, não é mesmo? E o mercado do vinho também se encaixa aí.
"É importante pensar que enquanto consumidores também estamos vivendo um novo momento. Reconhecemos o Chile como um grande produtor de vinhos do Novo Mundo, mas também buscamos conhecer os pequenos."
Nádia Alcalde - Sommelière
É normal, e parte de um processo, que os recém-chegados ao universo do vinho atenham-se aos rótulos mais disponíveis nos supermercados. Já com os enófilos, que degustam há mais tempo, a coisa é diferente. Existe um anseio por experiências inéditas e novidades. Um bom exemplo são os vinhos elaborados de forma mais artesanal, singular, distante da industrialização em larga escala.

OS NOVOS VINHOS DO CHILE

O Chile foi precursor na identificação dessa busca do consumidor por novas experiências, e a partir da união de um viticultor aqui com outro ali nasceu o MOVI, Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile. Trata-se de uma associação de pequenos produtores familiares com experiências variadas e muita diversidade na filosofia de fazer vinho.
Para eles, inovar, pesquisar e desenvolver o que já está estabelecido e conhecido é palavra de ordem. O grupo produz vinhos de alta qualidade, mas em pequenas quantidades, de forma independente, e com a finalidade de expressar o melhor do seu terroir
Vinhedo da vinícola Attilio & Mochi no Vale do Casablanca, Chile
Vinhedo da vinícola familiar Attilio & Mochi. localizada no Valle do Casablanca Crédito: Waldo Cereceda Rios
“No começo, houve um pouco de ruído com as grandes vinícolas, mas felizmente esse momento já passou e hoje somos reconhecidos no país pela inovação e pela alta qualidade dos vinhos. Somos complementares à grande indústria”, explica Angela Mochi, uma das vinhateiras do movimento.
Para as pequenas vinícolas associadas, o vinho deve ser elaborado com a mínima interferência humana, por meio de métodos menos invasivos, sem artifícios químicos ou padronizações. Por isso, são diferentes. Alguns mais rústicos, mas todos muito autênticos. Um bom exemplo é o branco Tunquen Sauvignon Blanc, produzido por Angela em sua vinícola no Valle de Casablanca.
Nos vinhedos da Attilio & Mochi não são utilizados produtos sintéticos, como pesticidas ou herbicidas. O controle de pragas é feito por meio do uso de enxofre e a nutrição das plantas é baseada no uso de compostos.

DEGUSTAÇÃO VIRTUAL

Atualmente, 33 produtores integram o movimento. Recentemente, eles divulgaram em um encontro virtual no Brasil alguns de seus vinhos, e até a forma de apresentação foi bastante diferente da que estamos habituados. Dividiram-se em três painéis: “Clássicos reinterpretados”, “Novo Chile” e “O antigo agora é novo”.
O grupo é bastante irreverente e fica clara a paixão pelo que fazem. Se você se identificou com essa nova tendência de consumo, precisa então conhecer os vinhos do novo Chile.
O objetivo desses vinhateiros é refletir na taça a identidade do local em que foram produzidos e também a interpretação de quem faz o vinho, com histórias próprias e respeito à diversidade. Eles são personalidades que produzem bebidas com caráter e qualidade em escala humana. 
Degustação de vinhos do MOVI - Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile, feita de forma virtual pela sommelière Nádia Alcalde
Degustação de vinhos do MOVI - Movimento dos Vinhateiros Independentes do Chile Crédito: Nádia Alcalde/Instagram
Pude comprovar isso na degustação de que participei há algumas semanas. Confira abaixo alguns dos destaques e não deixe de acompanhar as novidades do movimento pelo site da Movilatienda.

3 DICAS DA COLUNISTA

  • Tringario Alma Cabernet Franc 
  • Vinho da região do Maule com tiragem de apenas 1200 garrafas. Muito aromático, com cereja, amora, cacau e folhas secas. Bastante expressivo em boca, tem ótima acidez e taninos macios. Sedoso, delicado e profundo. Quanto: R$ 269, na Sonoma. 
  • OWM Handmade 2016 
  • Poderoso tinto do Colchágua que mistura uvas Carménère, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Syrah, Tempranillo e Petit Verdot. No nariz é picante, com notas defumadas, de violeta e de amora. Em boca mostra-se suculento, frutado com taninos médios e de grande intensidade. Quanto: R$ 264 no daGirafa.
  • Laura Hartwig Edición de Familia 
  • Frutado, com notas aromáticas bastante complexas. Um vinho que evolui o tempo todo na taça. Toques de cereja negra, amoras, chocolate amargo e cassis. Em boca apresenta ótima estrutura, com taninos finos, aveludados e macios, permitindo um final longo e persistente. Quanto: R$ 235 na VidaVino
Acompanhe a colunista também no Instagram ou leia as colunas anteriores.

Veja Também

Cerveja artesanal deve ficar mais barata e ter maior produção no ES

Guia da farofa perfeita: receitas crocantes e dicas para não errar

7 sobremesas e doces temáticos para festejar o Natal 2020

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos Chile Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados