Agência Flashmotors
Autor: Daniel Dias
O mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026. Em março, foram emplacadas 221.573 unidades, volume que representa crescimento de 29,1% em relação a fevereiro, consolidando o bom momento do setor no país.
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda, que somou 145.665 unidades no mês e atingiu 65,7% de participação de mercado – uma vantagem confortável sobre a concorrência.
A Yamaha aparece na segunda posição, com 31.019 unidades e cerca de 14% de “market share”, seguida pela Shineray (13.659 e 6,1%) e pela Mottu (10.185 e 4,6%). Na sequência, figuram Avelloz, Bajaj, Royal Enfield, Haojue, BMW e Kawasaki, compondo um cenário cada vez mais diversificado, mas ainda concentrado nas mãos da líder histórica.
O grande destaque individual segue sendo a Honda CG 160, que, no ano em que celebra cinco décadas de presença no mercado brasileiro, registrou 47.965 unidades vendidas apenas em março. O modelo mantém, com folga, o posto de veículo motorizado mais emplacado do país,reforçando seu papel como verdadeiro ícone da mobilidade nacional.
Ritmo de produção
As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) mantêm ritmo acelerado de produção em 2026, refletindo a forte demanda do mercado interno. No primeiro trimestre, foram produzidas 561.448 motocicletas, crescimento de 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com a Abraciclo, o resultado representa o segundo melhor desempenho histórico para um primeiro trimestre, evidenciando a consistência do setor. O destaque absoluto foi o mês de março, que registrou produção recorde de 212.716 unidades – avanço de 34,5% na comparação anual e de 29,6%frente a fevereiro.
“O resultado reafirma o bom momento do segmento, com ritmo consistente de produção alinhado à demanda do mercado”, afirma Marcos Bento, presidente da entidade.
Apesar do cenário positivo, o setor mantém cautela diante de fatores externos, como o ambiente internacional e riscos climáticos na região amazônica. Ainda assim, a projeção da Abraciclo é encerrar 2026 com 2,07 milhões de motocicletas produzidas, crescimento de 4,5% sobre 2025.
Entre as categorias, o segmento Street lidera com folga, somando 290.340 unidades e 51,7% da produção total. Na sequência aparecem as motocicletas Trail (112.031 unidades e 20%) e as motonetas (73.600 e 13,1%), reforçando a preferência do consumidor brasileiro por modelos versáteis e de uso cotidiano.
Novo mapa do setor
A evolução do mercado brasileiro de motocicletas ganha um novo capítulo com a atualização da classificação oficial adotada pela Abraciclo. A partir deste ano, o setor passa a contar com uma segmentação mais detalhada, estruturada em 14 categorias, acompanhando as transformações tecnológicas e o novo perfil de consumo.
A revisão inclui a incorporação de segmentos como Crossover, Classic, Super Sport e Sport Touring, ao mesmo tempo em que elimina a categoria Custom. A nova classificação foi desenvolvida em conjunto com as empresas associadas e busca oferecer uma leitura mais precisa do mercado, cada vez mais diversificado e segmentado.
Dentro do novo modelo de classificação, a categoria Street segue como protagonista, com mais da metade da produção nacional (51,7%). Em seguida aparecem os segmentos Trail (20%) e Motoneta (13,1%). A iniciativa da Abraciclo reforça a maturidade do setor e sinaliza um mercado em constante transformação, impulsionado por inovação, diversidade de produtos e mudanças no comportamento do consumidor.
Essência em duas rodas
A Harley-Davidson inicia um novo capítulo em sua trajetória ao apresentar globalmente a plataforma “Ride”, iniciativa que busca traduzir, em linguagem contemporânea, a essência construída ao longo de mais de um século de história.
Mais do que um conceito, “Ride” sintetiza o espírito que sempre guiou a marca norte-americana: liberdade, conexão e experiência. A proposta reforça a ideia de comunidade, elemento central na cultura Harley-Davidson desde sua fundação, em 1903. A nova fase é acompanhada por uma identidade visual atualizada, marcada pelo retorno do icônico logotipo “Bar&Shield”, símbolo histórico da marca e elemento que conecta passado e futuro.
A estratégia reforça o papel do legado como base para a evolução. O lançamento é apresentado por meio de um filme institucional ao som de “On the Road Again”, de Willie Nelson, reunindo imagens autênticas de motociclistas e experiências reais sobre duas rodas.
A narrativa valoriza o prazer de pilotar e o estilo de vida que se forma em torno da estrada. Com a plataforma “Ride”, a Harley-Davidson busca ampliar sua conexão com novos públicos sem perder a essência que a consagrou. A proposta é clara: mais motociclistas,mais experiências e uma jornada contínua construída sobre liberdade e autenticidade.