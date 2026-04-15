Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026

A narrativa valoriza o prazer de pilotar e o estilo de vida que se forma em torno da estrada. Com a plataforma “Ride”, a Harley-Davidson busca ampliar sua conexão com novos públicos sem perder a essência que a consagrou. A proposta é clara: mais motociclistas,mais experiências e uma jornada contínua construída sobre liberdade e autenticidade.