Lançamento em Itaparica foca locação de curta temporada com studios e 1 quarto

Unidades compactas de empreendimento refletem tendência de lançamentos do setor Crédito: Kemp/Divulgação

O mercado de unidades compactas tem se intensificado no Espírito Santo, principalmente pelo foco na possibilidade de investimento como aluguel de curta temporada (short stay). Um dos mais recentes lançamentos com foco nas unidades compactas é o Ilha de Zakynthos, localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, da Kemp Empreendimentos. O projeto tras studios, apartamentos de 1 quarto e opções garden e duplex, formatos em alta demanda para plataformas de locação de curta temporada.

O lançamento reflete os dados da pesquisa “Previsão de Lançamentos Imobiliários na Região Metropolitana de Vitória” para 2026 divulgada no final de março pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES). Foram consultadas as 20 maiores empresas do mercado imobiliário do Espírito Santo e, desse resultado, estão planejadas, para este ano, 4.422 novas unidades de 2 quartos e mais 722 novas unidades de 1 quarto, volume que já supera a previsão de unidades de alto padrão de 4 dormitórios ou mais (403) para o mesmo período.

Com unidades compactas, a partir de R$ 609.900, o lançamento da Kemp entra para essa previsão. Segundo informações da construtora, o projeto do Ilha de Zakynthos está posicionado na quadra do mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, e foi concebido para atender tanto o público final quanto o investidor que busca geração de renda recorrente.

O Ilha de Zakynthos vai ficar localizado na Praia de Itaparica Crédito: Kemp/Divulgação

“O lançamento do Ilha de Zakynthos ocorre em um momento de aquecimento do mercado imobiliário em regiões litorâneas, impulsionado pela busca por qualidade de vida e pela consolidação das plataformas de aluguel por temporada. Para investidores, trata-se de uma oportunidade de diversificação com um ativo real, inserido em uma região com demanda crescente e forte apelo turístico”, avalia a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.

Além da configuração das unidades, o empreendimento traz infraestrutura voltada à experiência do hóspede, fator essencial para maximizar a ocupação e retorno financeiro. Entre os diferenciais estão espaços de convivência e lazer; ambientes compartilhados como coworking e lavanderia; estrutura funcional para estadias curtas e médias; serviços e facilidades que agregam valor à diária.

CBL realiza agenda de treinamentos e lançamento de novo projeto A Lotes CBL realiza nesta terça-feira (14), em Nova Almeida, a convenção de vendas do loteamento Palm Garden II, localizado no município de Fundão. O evento marca o início da estratégia comercial para o empreendimento, com a apresentação técnica do projeto e alinhamento das equipes de vendas sobre o novo produto. Na sequência, nesta quinta-feira (16), a empresa promove o CBL Connections no Hub de Inovação Base27 (Fucape). A agenda foca em métricas de gestão de clientes (CRM) e na introdução de ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao cotidiano dos corretores. O encontro integra o cronograma educacional da companhia para o alinhamento de resultados e capacitação tecnológica da força de vendas.

Encontro técnico do Boulevard Arbori reúne mais de 500 corretores

Encontro técnico do Boulevard Arbori Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação Meeting Boulevard Arbori Divulgação

A programação contou com apresentações da diretoria executiva sobre estratégias de comercialização e uma palestra do especialista corporativo Márcio Azevedo, focada em desempenho corporativo, encerrando-se com um cronograma de networking para a força de vendas.

“Foi uma noite memorável, que reuniu aprendizado, troca e celebração. Conseguimos criar o ambiente ideal para apresentar o Boulevard Arbori, um projeto urbano pensado para acompanhar o crescimento da cidade com sofisticação, infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida integradas”, afirma o presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz.

Colunista de A Gazeta é destaque da convenção Loft/Portas 2026 A advogada capixaba Raquel Queiroz Braga, especialista em locações imobiliárias e colunista de Imóveis A Gazeta, estará em São Paulo nesta quarta (15) e quinta (16). Ela é presença confirmada como palestrante na Convenção Loft/Portas 2026, onde vai participar de um painel estratégico sobre os reflexos da reforma tributária na operação das imobiliárias. O evento, que espera reunir cerca de mil gestores, tem entre os nomes confirmados Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc., Luciano Huck, Angélica, a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi e Leonardo Longo, do Google. “Vou compartilhar insights práticos sobre como as imobiliárias devem se preparar para os impactos da reforma tributária nas locações”, antecipa.

Morar está entre as 100 maiores empresas da construção civil do país

Vista do Arvoredo é um dos lançamentos mais recentes da Morar Construtora Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora foi classificada entre as 100 maiores empresas do setor no Brasil, segundo o Ranking Intec 2026. Pelo sexto ano consecutivo, a companhia figura no levantamento nacional, ocupando, nesta edição, a posição de número 89. No mesmo levantamento há outra construtora capixaba, a Ideally, que está no 138º lugar.

O indicador utiliza como critério a metragem quadrada total construída pelas empresas ao longo do ano base. Segundo Filippe Vieira, diretor Comercial e de Marketing da Morar, a permanência no ranking reflete o volume de canteiros ativos e a capacidade produtiva da construtora no mercado capixaba.

“Estar entre as maiores construtoras do Brasil e liderar o ranking em nosso Estado reforça que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto de planejamento, dedicação do nosso time e, principalmente, do compromisso que temos com a qualidade das entregas e com a experiência dos nossos clientes”, afirma.

Nazca recebe certificação GPTW A incorporadora Nazca obteve a certificação internacional Great Place to Work (GPTW), selo que atesta a qualidade da cultura organizacional e do ambiente de trabalho. A certificação, válida por um ano, é concedida a partir de pesquisa interna, exigindo ao menos 70% de aprovação. "Seguiremos trabalhando para evoluir constantemente e manter um ambiente onde as pessoas se sintam respeitadas, motivadas e parte do negócio” afirma o CEO da empresa, Breno Peixoto.

Representação capixaba em fórum imobiliário no Sul

As coordenadoras da Rede Confia se reuniram com o presidente do Creci-RS, Márcio Bins Ely Crédito: Divulgação

As coordenadoras da Rede Confia (Creci-ES) Mari Costa, Isabella Rodrigues e Marcella Surlo, representaram o Espírito Santo no 8º Encontro das Corretoras de Imóveis do Rio Grande do Sul. O evento, realizado nos dias 27 e 28 de março em Canela (RS), promoveu o debate sobre tendências e integração do setor imobiliário nacional.