Brasil se destaca como opção em investimento imobiliário no mundo

Ao se investir em qualquer parte do mundo é essencial conhecer um corretor de imóveis da região Crédito: Shutterstock

*Aurélio Capua Dallapicula

Cada país, via de regra, tem uma legislação e formas distintas de tratar a comercialização imobiliária, seja na fiscalização, seja no financiamento, seja na documentação pertinente.

Existe um curso de especialização em comercialização imobiliária internacional denominado CIPS, onde são treinados os corretores de imóveis para a comercialização em todos os continentes, dada a complexidade e variações de regras. Como é o exemplo dos EUA, onde cada Estado tem uma regra diferente, tornando, dessa forma, difícil estabelecer um padrão de como investir em termos de documentação exigida, financiamento e regras gerais para aquisição.

O presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Antônio Alberto Coutinho, avalia que algo comum em todas as partes do mundo é sempre ter a assessoria de um bom corretor de imóveis, que conheça a região a que se pretende investir, para que este possa verificar a melhor área, considerando vizinhança, mobilidade, acessibilidade, conforto e segurança. Em resumo, o local adequado para a finalidade a que se deseja investir para uso residencial, comercial ou misto.

No Brasil, acontece algo incomum com relação à comercialização mundial, pois em toda a costa brasileira existem imóveis localizados em Terrenos de Marinha, onde o proprietário detém o domínio útil do imóvel, mas não a sua propriedade plena.

Para se investir fora do país é aconselhável pensar a longo prazo. Nunca investir para, em pouco tempo, resgatar o capital. E, de preferência, deve-se apostar em um tipo de imóvel que eventualmente possa servir ao próprio uso do investidor.

Os países em desenvolvimento são sempre os de melhor resultado para o retorno do capital investido, considerando a moeda local. O Brasil se destaca entre os melhores, pois está com promessa e notícias de razoável crescimento, o que garantirá o bom resgate do investimento realizado.

Portanto, é essencial conhecer um corretor de imóveis da região e que tenha conduta ilibada. Assim, o cliente ganhará tempo, segurança e agilidade. Sempre que houver região desvalorizada em relação ao seu potencial, será a melhor oportunidade para o investidor ter satisfatório resultado.

Nos EUA, as comercializações imobiliárias envolvem não só a assessoria de um corretor de imóveis, mas este, normalmente, faz um seguro. E, por vezes, a transação de um imóvel terá a participação de um advogado para resolver qualquer embaraço ou dificuldade na organização da documentação quando da aquisição.

Cada instituição financeira tem critérios de análise de crédito para se chegar num score e poder realizar a operação de crédito imobiliário de acordo com as possibilidades do investidor. Muitos facilitam com a verificação da média do movimento financeiro do investidor para saber até que valor conseguirá honrar com a dívida contraída.

*Aurélio Capua Dallapicula é o presidente eleito do Creci-ES