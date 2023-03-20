Conhecimentos e habilidades para uma gestão de condomínio eficiente

*Gedaias Freire da Costa
Para uma gestão eficiente, participativa, democrática, transparente e confiável da administração condominial, com foco no fortalecimento das relações condominiais, é preciso conhecimento e habilidades, especialmente para tratar as diferenças, saber ouvir e praticar mediações de conflitos.
O universo condominial está em transformação. Exige dos atores capacitação e atualização frequente, motivação para aplicar os conhecimentos, inovar na gestão, incluir condôminos e promover a participação de todos, visando uma administração transparente e envolvente. Eis a tarefa de cada um: síndicos e condôminos.
Para o alcance desta performance, podemos resumir a atuação do síndico em 10 passos ou ações. Vejamos:
01
Folha de pagamento
Controlar a folha e seus encargos reduz custos e evita pagamentos indevidos. Cumprir a legislação trabalhista, fiscal e tributária, bem como as convenções coletivas de trabalho, é obrigação.
02
Retenção de talentos
Contratar é mais caro e improdutivo do que aperfeiçoar a equipe, pois exige tempo de treinamento. Evitar a rotatividade reduz custos e risco de processos trabalhistas.
03
Faça gestão participativa
Envolva os condôminos com ideias e sugestões. Seja transparente, pregue a transparência e realize assembleias participativas.
04
Poupe energia
Não se envolva em conflitos. Seja o caminho para solução e não desperdice seu tempo com discussões ou tarefas improdutivas e que não agreguem valor ao condomínio.
05
Faça orçamento anual
É obrigação do síndico apresentar aos condôminos proposta de orçamento anual. Seja proativo, envie com antecedência, permitindo que os interessados possam analisar, criticar e apresentar sugestões. Construir junto é melhor que impor.
06
Realize manutenções preventivas
Toda gestão condominial comprometida com a conservação e manutenção da edificação deve ter um plano de gestão da manutenção. Realizar as manutenções preventivas é bem mais barato do que as obras de reparação.
07
Combata a inadimplência
O condomínio deve evitar que a inadimplência se torne um fator crônico que afete a capacidade financeira de pagamento e investimento previsto no orçamento. Logo, ter uma régua ou regras claras de cobrança é fundamental. A taxa de condomínio é um título executivo extrajudicial. Execute os inadimplentes. Protestar os títulos é uma saída.
08
Gestão responsável
Planejamento, implementação das ações, assessorias e engajamento são elementos de uma gestão responsável e comprometida com resultados.
09
Capacitação e transmissão dos conhecimentos
Seja um eterno aprendiz. Desenvolva os talentos da equipe por meio de capacitação contínua e que a transmissão dos conhecimentos adquiridos seja uma saudável rotina de aprendizado.
10
Controle as demandas
Não há controle sem conhecimento, portanto, medir ou controlar as despesas mensuráveis (água, energia, gás) é essencial para uma gestão mais eficiente.
*Gedaias Freire da Costa é advogado e presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces)