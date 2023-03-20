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Atribuições do síndico

Conhecimentos e habilidades para uma gestão de condomínio eficiente

O universo condominial está em transformação e exige capacitação e atualização frequente, motivação para aplicar os conhecimentos, entre outros

Publicado em 20 de Março de 2023 às 13:52

Públicado em 

20 mar 2023 às 13:52
Mercado Imobiliário

Colunista

Mercado Imobiliário

Solução de conflito, conflito, fazer as pazes
O síndico deve ser o caminho para solução de conflitos Crédito: Shutterstock
*Gedaias Freire da Costa
Para uma gestão eficiente, participativa, democrática, transparente e confiável da administração condominial, com foco no fortalecimento das relações condominiais, é preciso conhecimento e habilidades, especialmente para tratar as diferenças, saber ouvir e praticar mediações de conflitos.

O universo condominial está em transformação. Exige dos atores capacitação e atualização frequente, motivação para aplicar os conhecimentos, inovar na gestão, incluir condôminos e promover a participação de todos, visando uma administração transparente e envolvente. Eis a tarefa de cada um: síndicos e condôminos.
Para o alcance desta performance, podemos resumir a atuação do síndico em 10 passos ou ações. Vejamos:

01

Folha de pagamento

Controlar a folha e seus encargos reduz custos e evita pagamentos indevidos. Cumprir a legislação trabalhista, fiscal e tributária, bem como as convenções coletivas de trabalho, é obrigação.

02

Retenção de talentos

Contratar é mais caro e improdutivo do que aperfeiçoar a equipe, pois exige tempo de treinamento. Evitar a rotatividade reduz custos e risco de processos trabalhistas.

03

Faça gestão participativa

Envolva os condôminos com ideias e sugestões. Seja transparente, pregue a transparência e realize assembleias participativas.

04

Poupe energia

Não se envolva em conflitos. Seja o caminho para solução e não desperdice seu tempo com discussões ou tarefas improdutivas e que não agreguem valor ao condomínio.

05

Faça orçamento anual

É obrigação do síndico apresentar aos condôminos proposta de orçamento anual. Seja proativo, envie com antecedência, permitindo que os interessados possam analisar, criticar e apresentar sugestões. Construir junto é melhor que impor.

06

Realize manutenções preventivas

Toda gestão condominial comprometida com a conservação e manutenção da edificação deve ter um plano de gestão da manutenção. Realizar as manutenções preventivas é bem mais barato do que as obras de reparação.

07

Combata a inadimplência

O condomínio deve evitar que a inadimplência se torne um fator crônico que afete a capacidade financeira de pagamento e investimento previsto no orçamento. Logo, ter uma régua ou regras claras de cobrança é fundamental. A taxa de condomínio é um título executivo extrajudicial. Execute os inadimplentes. Protestar os títulos é uma saída.

08

Gestão responsável

Planejamento, implementação das ações, assessorias e engajamento são elementos de uma gestão responsável e comprometida com resultados.

09

Capacitação e transmissão dos conhecimentos

Seja um eterno aprendiz. Desenvolva os talentos da equipe por meio de capacitação contínua e que a transmissão dos conhecimentos adquiridos seja uma saudável rotina de aprendizado.

10

Controle as demandas

Não há controle sem conhecimento, portanto, medir ou controlar as despesas mensuráveis (água, energia, gás) é essencial para uma gestão mais eficiente.
*Gedaias Freire da Costa é advogado e presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces)
Gedaias Freire da Costa é presidente do Sipces
Gedaias Freire da Costa: “Planejamento, implementação das ações, assessorias e engajamento são elementos de uma gestão responsável e comprometida com resultados” Crédito: Sipces/Divulgação

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