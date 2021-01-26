Brumas: você sabe o que são e para que servem?

Fluida e refrescante, a bruma é uma ótima opção para a estação quente Crédito: shuterstock

Ah, o verão. Sou apaixonada por essa estação! Não apenas pelos dias lindos, pela praia - que amo! - mas principalmente pelo clima que toma conta das pessoas e da cidade. Parece que tudo tem mais cor, mais charme, mais ânimo...

Sou a favor de curtir tudo e mais um pouco, mas tomando os cuidados necessários, principalmente com a pele. O sol, o mar (e o sal que vem com ele), a piscina (e o cloro que vem com ela), tudo isso pode detonar um ano inteiro de tratamemtos. Por conta disso, é superimportante a proteção e hidratação da pele. Tanto do corpo quanto do rosto.

No caso da hidratação, as brumas são ótimas opções para os dias de alta temperaturas porque aliam alta tecnologia a uma textura leve e fluida, muito mais fácil de espalhar, com um toque não-oleoso.

Se você procurar no dicionário, “bruma” é uma espécie de nevoeiro, uma camada fina que recobre uma superfície. No universo da beleza, a bruma hidratante é um produto com função semelhante. Feita com ativos especiais e em spray, ela tem uma consistência mais aquosa, hidrata, refresca e, as faciais, possuem ativos para fixar a maquiagem.

Ideais para aquelas pessoas que não usam hidratante por que não gostam da textura ou não gostam da sensação que o creme deixa sobre a pele, principalmente os mais potentes que costumam ser espessos e encorpados.

Como oferecem hidratação intensa na forma de um fluido leve, de rápida absorção e secagem, elas também são bastante procuradas por homens que não usam hidratantes devido à sensação pegajosa sobre os pelos.

As faciais também mantêm a pele hidratada sem melar, e deixam a pele sequinha ou com um toque glow, depende do objetivo.

Aliás, preparar a pele é fundamenal para garantir a durabilidade da make. Principalmente no verão, por conta do suor e da oleosidade. A bruma fixadora também é amiga fiel antes da maquiagem. E se você, como eu, gosta de acabamento mais natural, vale também dar uma borrifada depois da produção. E pra quem gosta de maquiagem fosca, ela evita o efeito craquelado.

Importante: deve ser agitada antes de usar e aplicada a uma distância de 15 centímetros da face. Enfim, uma dica eficaz e refrescante para este verão. Seguem algumas opções do mercado.

Bruma da Dermage Crédito: divulgação

1 - Hyaluage Acqua Dermage - retenção da hidratação na pele, auxilia na ativação celular, protege a pele contra agressões externas, revitaliza. Contém ácido hialurônico. Garante frescor e viço.

Bruma hidratante, de O Boticário Crédito: divulgação

2 - Bruma Love Lily, de O Boticário - fragrância do perfume que é sucesso da marca, tem textura leve e rápida absorção. Pele perfumada com sensação de hidratação por até 30 horas.

Bruma hidratante Geribá Crédito: divugação

3 - Bruma Hidratante Geribá - hidrata intensamente sem melar, repõe a camada protetora e previne o envelhecimento precoce da sua pele. Fragrância floral-frutal suave.

Bruma da MAC Crédito: divulgação

4 - Bruma de Hidratação Prep + Prime Fix+ Matte MAC - spray matificante, que refresca a pele, enquanto controla instantaneamente o brilho e a oleosidade.

Brumas da Adcos Crédito: divulgação

5 - Bruma hidratante Adcos - hidratante facial em spray indicada para todos os tipos de pele. Ela promove hidratação imediata e duradoura (24 horas), com ação detox, refrescante. E ainda protege o colágeno.

Brumas de leite da Natura Crédito: divulgação