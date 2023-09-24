Nem todas as filas são obra do diabo

Crédito: Amarildo

Ninguém suporta filas. Não importa o tamanho delas, o motivo, se faz frio, se chove ou se o sol está de lascar. Desde aquelas em que marcamos presença para tomar vacina e até mesmo as filas onde esperamos sentados, às vésperas do aumento dos combustíveis, para abastecer o carro.

Filas organizadas, com senha, tentam parecer mais suportável. Mas não são. Filas que começam a ser formar na madrugada e é preciso levar cadeiras para aguentar melhor o tranco. Filas para transplantes de órgãos, sem falar nas seiscentas mil pessoas que esperam por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Filas são mesmo um inferno.

Mas exceções existem. E é quando nós podemos ir à forra. Viram na televisão aquele mundo de gente na longa fila para pegar um abadá do Vital? Cada um mais sorridente que o outro. São as filas do bem. Fila para entrar em estádios de futebol, fila de crianças carentes esperando a vez de receber uns brinquedinhos de Natal, sortudo na fila, em dia de grande movimento nas lotecas, para buscar o troco do bolão da quina, não dá pra reclamar.

As primeiras filas felizes da minha vida aconteceram nos primeiros anos do curso primário. No pátio, quando tocava a campainha a criançada saía em disparada para disputar o primeiro lugar na fila. Depois de cantado o hino, era hora de partirmos felizes para a sala de aula.

A fila para a sessão das oito, aos sábados do Cine São Luís, aquele do Parque Moscoso, era inigualável. Havia amigos por toda a calçada. Muitos risos, muita fofoca e muita pipoca. Uma festa.

Outra fila inesquecível arrastou multidões bem distante daqui. Em Nova York, mais precisamente na direção daquele teatro da Broadway, para aplaudir “Liza With a Z”. Brilhando no palco, ela, a filha de Judy Garland, Liza Minelli. Unforgettable.

Dezembro, início da temporada de verão em Guarapari. Quando as famílias chegavam com a mudança, depois de ajeitar a casa corriam todos para a lojinha da fábrica de tamancos. Era o que se usava. Mas naquele verão um pequeno grupo de cariocas chegou ditando moda. Nós pés o grande lançamento do ano, as “sandálias japonesas”.

E na areia das praias só se falava nisso. Onde comprar? Quanto custa? Pega mal homem usar? Em pouco tempo um esperançoso boato dizia que a Casa Macedo iria receber as incríveis sandálias na semana seguinte. E... fila que não me sai da lembrança... ia pela calçada da loja até a entrada de Iriri... era o que parecia. Dias depois chegava ao fim, o toc toc, a caminho da praia. Tamancos nunca mais!