Hoje em dia só os bandidos dormem bem

Ilustração da crônica de Marcos Alencar Crédito: Amarildo

Nossas autoridades estão por aqui de coisas por fazer. Gavetas e mais gavetas cheias de problemas que merecem soluções urgentes e adequadas às necessidades da população. Assistimos com muito entusiasmo, aconchegados em nossos bunkers, à comemoração pelo sucesso de várias medidas tomadas e devidamente solucionadas com muita competência.

Uma delas: semanas atrás um problemão que passou a incomodar moradores da Capital foi, galhardamente, resolvido. Vejam bem, o final da semana de carnaval trouxe de volta os blocos às ruas do Centro da cidade. O barulhão, pela primeira vez na vida de um fim de semana, passou a incomodar os moradores da região. Um final de semana depois de um ano inteiro tranquilo! Rapidamente a justiça proibiu a festa . Dois dias de muito barulho atormentam. Cinco, seis assaltos por dia naquela área, nem tanto.

Outra marca digna de comemoração: Vitória está perto de inaugurar, na Terceira Ponte, a ciclovia mais alta do país! Oh... glória! Não é mesmo fantástico? A turma da boa forma mandando ver lá nas alturas e a turma da pesada metendo o tresoitão na cara do pessoal da planície.

A verdade é que nós, os cotidianamente assaltados, temos que entender que na administração pública também existe um negócio chamado prioridade. Temos que ter paciência. Contorno do Mestre Álvaro é um projeto importante . Não se discute o seu lugar na fila das prioridades. Mas, com muito medo, temos que continuar aguardando a nossa vez. Não a de transitar pelas novas curvas do Mestre Álvaro. Mas o de continuar com vida em meio desta quase guerrilha urbana que assalta, rouba e mata nossos parentes, nossos amigos e vizinhos todos os dias.

O que se ouve, aqui e ali, é um funk de uma nota só: “É preciso aumentar o efetivo”. Sei... alguma outra ideia original? Nenhum administrador público parece saber mais do que isso. O problema da segurança pública é gigantesco e continuamos no toco à espera de soluções que venham a nos tirar desta triste realidade.

Parlamentares têm mais o que fazer. Discursam, discursam, discursam durante a metade da semana em que trabalham. Devem viver exaustos. Já prefeitos dizem que segurança pública não é da alçada deles. Mas boas ideias para enfrentar o problema seriam muito bem-vindas. Mas acho que eles não sabem disso.

Que tal contratar autoridades no assunto para discutir soluções para, pelo menos, transformar essa regra geral da nossa insegurança em dias de mais tranquilidade para todos? Um encontro nacional de técnicos em segurança pública buscando soluções que nos permitam combater, com efetividade, o crime urbano? Já pensaram nisso?

E mais, não conheço entidades deste Estado que tenham tornado pública uma preocupação ou mesmo uma cobrança diante do problema que enfrentamos. O que têm a dizer, neste sentido, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, as Igrejas, a OAB, o Centro de Comercio de Café, A Vale, a CST...