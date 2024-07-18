O Canto de Ossanha do ESG: uma crise de credibilidade

Talvez o texto não impressione pela erudição ou pelas palavras, mas é difícil compreender como Vinicius e Powell poderiam ter captado melhor a alma humana, do que o fizeram com o “Canto de Ossanha”:

“O homem que diz dou (não dá).

Porque quem dá mesmo (não diz)

O homem que diz vou (não vai)

Porque quando foi, Já não quis.

O homem que diz sou (não é).

Porque quem é mesmo é (não sou).

O homem que diz 'tô (não 'tá).

Porque ninguém ‘tá quando quer (...)”.

Há séculos, a sabedoria popular já identificou que tal obsessão pelo exibicionismo e autoelogio carrega, normalmente, pouca credibilidade. A verdade é normalmente mais quieta, silenciosa. O virtuoso tem a tendência de não proclamar suas virtudes tão exageradamente.

Se a lógica vale para as pessoas, vale também para as empresas, especialmente aquelas tomadas pela moda do ESG

A sigla, que inglês representa comprometimento ambiental, social e de governança, acabou se tornando uma imensa obsessão corporativa, ocasionando – não é possível negar – muitas alterações positivas de comportamento, mas também casos obtusos de falsidade e hipocrisia.

Segundo a Pesquisa Global com Investidores de 2023, da gigante da consultoria PWC, 98% dos investidores brasileiros acreditam que relatórios de sustentabilidades das empresas contêm informações falsas. No mundo, a mesma percepção é medida em 94%, a qual, se comprovada, mostrará uma verdadeira epidemia de mentiras e falsidades corporativas.

O termo “greenwashing”, livremente traduzido como “lavando de verde”, vem sendo usado para descrever essa situação, pela qual as empresas se valem de estratégias de marketing, discursos, projetos e propagandas para configurar artificialmente uma situação de evolução no âmbito da ESG, com pouquíssimo respaldo na realidade.

Dois casos repercutiram bastante na última década. O primeiro da Volkswagen (Dieselgate), em 2015, envolvida no escândalo de adulteração dos resultados de emissões de poluentes relativamente a seus veículos com motorização a diesel. O segundo, em 2018, da Nestlè, quando se descobriu que, a despeito do rótulo de embalagem “ecologicamente correta”, a empresa estaria usando mais embalagens plásticas do que nunca.

Em geral, o “greenwashing” pode ser identificado a partir das seguintes situações:

“Hidden trade off”: as empresas tendem a destacar um único aspecto positivo de seus produtos ou serviços, omitindo relevantes impactos ambientais negativos; Falta de evidências: as empresas divulgam benefícios decorrentes de suas políticas, os quais não podem ser adequadamente demonstrados ou são significativamente contestados no âmbito científico; Imprecisão ou ambiguidade na linguagem: práticas ou produtos são descritos como naturais ou de impacto zero ou de origem étnica, sem se esclarecer exatamente quais seriam os benefícios ambientais ou sociais produzidos; Certificações falsas ou sem respaldo: os produtos ou serviços são anunciados mediante a apresentação de certificações incapazes de atestar a qualidade ESG.

No Brasil, não existe uma regulação específica a respeito do tema, ao contrário do que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, as práticas de simulação e desinformação podem ser combatidas tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pela legislação ambiental pertinente.

Agenda ESG Crédito: Freepik

Há inclusive precedente do Supremo Tribunal Federal , no sentido de que as práticas descritas como “greenwashing” podem ser combatidas por meio das normas consumeristas, especialmente no que diz respeito ao direito à informação e à vedação à propaganda enganosa, previstas pelo artigo 6º, III, e 37 da Lei 8.078/90.