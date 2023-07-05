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Negócios

Não cometa estes sete erros ao vender a sua empresa

No longo e complexo processo de venda, muitas vezes os empresários deixam de lado diversos aspectos que podem, exatamente, tornar aquela venda vantajosa ao vendedor

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 00:10

Públicado em 

05 jul 2023 às 00:10
Marcelo Mendonça

Colunista

Marcelo Mendonça

Cada vez mais, o mundo dos negócios se torna mais dinâmico. Todos os dias são inúmeras operações negociais ocorrendo, seja para receber um investimento, seja para comprar e vender sua empresa.
Considerando o atual cenário econômico, em especial a era pós-Covid, muitas pessoas optaram por vender sua empresa, buscando maximizar o valor da venda e eficiência na negociação. Porém, neste longo e complexo processo de venda, muitas vezes os empresários deixam de lado diversos aspectos que podem, exatamente, tornar aquela venda vantajosa ao vendedor e que podem comprometer o sucesso da transação.
Para ajudá-lo a evitar essas armadilhas, listamos os sete principais erros que você deve evitar ao vender sua empresa.
1. Falta de preparação e planejamento: Muitos empreendedores cometem o erro de não se prepararem adequadamente para a venda, pulando etapas cruciais como a análise detalhada da empresa e a definição de uma estratégia sólida de venda. Isso pode resultar em um preço de venda abaixo do potencial e na perda de oportunidades.
2. Avaliação inadequada do valor da empresa: Determinar um preço justo e realista é essencial para atrair compradores qualificados. Superestimar o valor da empresa com base em expectativas otimistas pode afastar investidores e atrasar o processo de venda. É importante ter ao seu lado um profissional especializado em finanças corporativas para analisar aspectos como desempenho financeiro, perspectivas de crescimento e concorrência.
3. Falta de confidencialidade: Manter a confidencialidade durante o processo de venda é crucial para proteger a reputação da empresa e garantir negociações bem-sucedidas. Divulgar informações confidenciais prematuramente pode prejudicar a confiança dos compradores. É essencial implementar medidas de segurança, como acordos de confidencialidade, e se comunicar de forma estruturada.

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4. Negligenciar a preparação da documentação: A falta de documentação organizada e completa pode causar atrasos e gerar desconfiança nos compradores. Certifique-se de ter todas as demonstrações financeiras, contratos e registros legais em ordem, transmitindo uma imagem profissional e aumentando a confiança dos compradores.
5. Má gestão das expectativas: Gerenciar adequadamente as expectativas de todas as partes envolvidas é essencial para evitar conflitos e facilitar o processo de venda. Com expectativas irrealistas em relação ao preço e prazos, tanto os vendedores quanto os compradores podem ser prejudicados. Mantenha uma comunicação transparente e realista para alinhar as expectativas.
6. Falta de estrutura societária adequada: Não estar societária e tributariamente preparado indica falta de profissionalismo e ineficiência operacional/financeira, reduzindo consideravelmente o preço do negócio. Importante ter sempre bem definida a estrutura societária, boas regras de gestão e governança e a melhor eficiência tributária.
7. Não contar com a assessoria adequada: Tentar realizar o processo de venda sem o suporte de profissionais qualificados pode resultar em erros custosos. Contrate advogados, consultores financeiros e corretores de negócios especializados em transações empresariais. Eles fornecerão orientações valiosas, evitando cláusulas contratuais prejudiciais e garantindo uma negociação bem conduzida.
Evitar esses sete erros comuns no processo de venda de uma empresa é fundamental para garantir o sucesso da transação. Todos os itens listados acima são importantes, mas não os únicos pilares para uma venda bem-sucedida. Ao evitar esses erros, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos e garantir um futuro promissor para você ou sua empresa.
Texto escrito com a colaboração de Igor Belineli, Executivo de M&A

Marcelo Mendonça

E advogado e busca descomplicar o Direito dos Negocios, abordando de forma direta e pratica as varias faces juridicas e estrategias voltadas as estruturacoes negociais

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