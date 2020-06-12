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Direto da taça

Espumante, a bebida ideal para celebrar o Dia dos Namorados

Ideais para comemorações a dois, esses vinhos estão entre os mais versáteis à mesa. Podem não combinar com tudo, mas seu alcance é muito abrangente

Públicado em 

12 jun 2020 às 10:00
Luiz Cola

Colunista

Luiz Cola

Taças de espumante e presente para comemorar o Dia dos Namorados
Crédito: Shutterstock
Como ainda estamos vivenciando limitações no cotidiano, acredito que a celebração do Dia dos Namorados em 2020 ficará para sempre na memória de todos os casais, mas particularmente na daqueles que não poderão estar juntos na data.
Desta vez não teremos frenesi nas portas dos restaurantes, de casais ávidos por uma mesa aconchegante para compartilhar a noite romântica. A celebração deverá ser mais intimista e privada, devido à necessidade de isolamento social. Traçado o cenário, vamos ao que interessa: celebrar o amor!

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Que me perdoem as outras bebidas, mas acho que poucos discordariam dessa afirmação: os vinhos são as mais românticas entre todas elas. Se isso pode parecer genérico demais, eu diria que os champanhes, bem como todos os espumantes, são as bebidas perfeitas para celebrar um momento romântico.
Diante da impossibilidade de jantar em um bom restaurante, temos de ser criativos e replanejar as coisas. Muitos estabelecimentos estarão preparados para oferecer, via delivery, menus especialmente preparados para a ocasião. Por outro lado, também será um bom momento para tirar da cartola habilidades culinárias e impressionar o parceiro  ou parceira - melhor ainda se a refeição for preparada a quatro mãos.

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É nessa hora que entram os espumantes! Além de serem ideais para uma comemoração a dois, esses vinhos estão entre os mais versáteis à mesa. Não é possível afirmar que sejam capazes de combinar com tudo, mas seu alcance é extremamente abrangente.

HARMONIZAÇÃO

Espumantes podem acompanhar desde um simples fondue de queijo, um combinado de sushis e sashimis, uma das inúmeras massas da cozinha italiana ou mesmo um prato à base de saborosos frutos do mar.
Para tornar o espumante ainda mais adequado à celebração do Dia dos Namorados, cabe ressaltar sua versatilidade em termos de preço (especialmente para quem gastou demais no presente). É possível encontrar bons rótulos de espumantes nacionais e importados a partir de R$ 60, e champanhes propriamente ditos a partir de R$ 190.

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Considerando todos esses aspectos, indico a seguir três rótulos de fácil aquisição no mercado local para tornar o 12 de junho ainda mais romântico e memorável: um cava (espumante espanhol), um espumante nacional e um champanhe.
CAVA FAUSTINO RESERVA BRUT NV
  Crédito:
  • CAVA FAUSTINO RESERVA BRUT NV – R$ 65,80 (Carone)
  • Elaborado com as castas Macabeo e Chardonnay, oferece uma coloração amarelo-palha muito intensa e brilhante, com perlage fino e abundante. Aromas marcados por frutas brancas, como pêssego e maçã, finalizados por notas florais. Espumante muito equilibrado e fresco no palato, apto a combinar-se com queijos de massa mole, cogumelos salteados e mariscos grelhados.
VICTORIA GEISSE EXTRA BRUT VINTAGE ROSÉ
Crédito:
  • VICTORIA GEISSE EXTRA BRUT VINTAGE ROSÉ – R$ 89,90 (Grand Cru)
  • Produzido na mais destacada região para espumantes do Brasil, Pinto Bandeira-RS, esse rosé utiliza apenas uvas Pinot Noir em sua elaboração. Apresenta uma linda tonalidade cor de cereja e ótima intensidade de bolhas. Passou 12 meses em contato com as leveduras, ganhando um perfil leve, de boa acidez e muito versátil na harmonização com pratos. Excelente espumante nacional.
VOLLEREAUX CHAMPAGNE ROSÉ DE SAIGNÉE BRUT NV
Crédito:
  • VOLLEREAUX CHAMPAGNE ROSÉ DE SAIGNÉE BRUT NV – R$ 186 (Carone)
  • Esse champanhe também é feito com uvas 100% Pinot Noir, parcialmente maceradas com as cascas para obtenção de cor. Muito frutado, rico e encorpado, graças ao período de 36 meses de amadurecimento com as leveduras. Perfeito para pratos ricos à base de frutos do mar!
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