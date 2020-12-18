Saiba como organizar um amigo oculto virtual

Mesmo à distância, dá pra sentir o gostinho da brincadeira mais tradicional do fim do ano. Crédito: Shutterstock

O ano de 2020 está terminando e, nesse tempo, muitas adaptações aconteceram. Estamos sentindo falta das pessoas, das nossas redes de amigos, colegas e familiares. A nossa saúde mental está abalada pelo distanciamento, pelo medo e pela apreensão. Com a intenção de alegrar os nossos dias, criando uma conexão com o lúdico, sugiro um amigo oculto virtual. Sim essa é uma brincadeira antiga que a tecnologia nos possibilita realizarmos à distância.

Várias plataformas podem ser usadas. Vale a pena entrar nessa brincadeira que provoca alegria e nos deixa com a sensação de fé e positividade perante a vida. Organização é a chave do sucesso. Indique o responsável pela formação do grupo, defina e informe aos participantes a plataforma escolhida e envie o link para todos.

Há várias plataformas que realizam o sorteio, mas o participante precisa se inscrever. Em um dia combinado o organizador entrará na plataforma para realizar o sorteio. Após essa fase, cada participante receberá, por e-mail, o nome do seu amigo oculto.

Estipule um valor para os presentes, em algumas plataformas existe um espaço para dicas de presentes. Pronto, informe a data do evento, sugira que as pessoas preparem suas bebidas e petiscos. Avise os participantes que os presentes devem ser enviados com antecedência, mas somente serão abertos a medida que forem revelados, no momento do evento. Penso que será divertido.