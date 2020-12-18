Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confraternizações online

Saiba como organizar um amigo oculto virtual

Várias plataformas podem ser usadas. Vale a pena entrar nessa brincadeira que provoca alegria e nos deixa com a sensação de fé e positividade perante a vida

Públicado em 

18 dez 2020 às 05:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoa fazendo anotações em mesa com presentes
Mesmo à distância, dá pra sentir o gostinho da brincadeira mais tradicional do fim do ano. Crédito: Shutterstock
O ano de 2020 está terminando e, nesse tempo, muitas adaptações aconteceram. Estamos sentindo falta das pessoas, das nossas redes de amigos, colegas e familiares. A nossa saúde mental está abalada pelo distanciamento, pelo medo e pela apreensão. Com a intenção de alegrar os nossos dias, criando uma conexão com o lúdico, sugiro um amigo oculto virtual. Sim essa é uma brincadeira antiga que a tecnologia nos possibilita realizarmos à distância.
Várias plataformas podem ser usadas. Vale a pena entrar nessa brincadeira que provoca alegria e nos deixa com a sensação de fé e positividade perante a vida. Organização é a chave do sucesso. Indique o responsável pela formação do grupo, defina e informe aos participantes a plataforma escolhida e envie o link para todos.
Há várias plataformas que realizam o sorteio, mas o participante precisa se inscrever. Em um dia combinado o organizador entrará na plataforma para realizar o sorteio. Após essa fase, cada participante receberá, por e-mail, o nome do seu amigo oculto.
Estipule um valor para os presentes, em algumas plataformas existe um espaço para dicas de presentes. Pronto, informe a data do evento, sugira que as pessoas preparem suas bebidas e petiscos.  Avise os participantes que os presentes devem ser enviados com antecedência, mas somente serão abertos a medida que forem revelados, no momento do evento. Penso que será divertido.
Até a próxima!

Veja Também

Dicas de como se comportar socialmente na pandemia

Como usar o perfume a seu favor

Cerimonial, protocolo e etiqueta: você sabe o que significam essas palavras em um evento?

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Natal opinião Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados