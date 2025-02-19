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Benefício antigo

Prefeito de cidade do ES vai receber R$ 10 mil de aposentadoria como ex-deputado

Valor a ser pago diz respeito à contribuição ao extinto Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE) e a mandatos exercidos na década de 1970

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 06:18

Públicado em 

19 fev 2025 às 06:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Theodorico Ferraço
Theodorico Ferraço foi deputado estadual até dezembro de 2024 Crédito: Ana Salles/Ales
Eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em 2024, Theodorico Ferraço (PP) deixou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, onde exerceu oito mandatos como deputado, cinco deles consecutivos.
Aos 87 anos, o tradicional político capixaba é da época em que os parlamentares estaduais ainda contavam com aposentadoria especial, benefício que foi extinto em 1991.
Mas quem contribuiu para o antigo Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE) não perdeu o direito a receber os valores referentes às contribuições feitas.
Assim, Theodorico pediu e a Assembleia restabeleceu o pagamento da pensão, em ato assinado pela Mesa Diretora da Casa e publicado na terça-feira (18).
O prefeito e ex-deputado vai receber R$ 9.945,55 mensais a contar de 1º de janeiro de 2025.
"O período de referência para o cálculo da pensão corresponde ao tempo de efetivo exercício do Sr. Theodorico de Assis Ferraço como deputado estadual em dois mandatos distintos: de 01 de fevereiro de 1967 a 31 de janeiro de 1971 e de 01 de fevereiro de 1971 a 31 de janeiro de 1973", informou a Secretaria de Comunicação da Assembleia, em nota enviada à coluna.
Antigamente, bastava ter oito anos de mandato para se tornar beneficiário do IPDE.
Trata-se de restabelecimento de pensão porque enquanto exercia o mandato de deputado, Theodorico não recebia a aposentadoria. A própria lei que criou o instituto veda o acúmulo nesse caso.
A aposentadoria especial dele começou a ser paga em 1987 e estava suspensa desde 2007.
Os quase R$ 10 mil agora vão se somar ao salário de prefeito, que é de R$ 18.546,00 em Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda assim, Theodorico Ferraço vai receber menos que os R$ 33.006,39 que constavam no contracheque até dezembro de 2024, como salário bruto de um deputado estadual no Espírito Santo.
"Eu paguei o instituto e tenho direito. A Assembleia ouviu a Procuradoria, o Tribunal de Contas e está de acordo com a lei"
Theodorico Ferraço (PP) - Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
QUEM RECEBE
De acordo com a Assembleia, o IPDE tem 72 beneficiários, sendo 29 ex-deputados e 43 dependentes de ex-deputados.
QUEM NÃO RECEBE
Os atuais deputados e todos que exerceram mandatos a partir de 1991 não têm direito a aposentadoria especial, eles contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como os trabalhadores da iniciativa privada. O teto do INSS para aposentadoria em 2025 é de R$ 8.157,41

O que diz a Assembleia Legislativa

A pensão é devida com estrita observância à Lei nº 3.603, de 13 de dezembro de 1983, que instituiu o IPDE. O Art. 8º desta lei estabelece os benefícios concedidos aos contribuintes, incluindo a pensão aos ex-deputados proporcional aos anos de mandato. 

Especificamente, a alínea "a" define que a pensão será calculada à razão de 1/28 (um vinte e oito avos) por ano de contribuição, sobre o total da remuneração do Deputado Estadual, incluindo subsídios, auxílios e ajudas (conforme redação dada pela Lei nº 3.863/1986). 

Importante ressaltar que, embora a Lei nº 4.541, de 16 de julho de 1991, tenha determinado a extinção do IPDE, o Art. 2º desta mesma lei assegurou aos então associados, beneficiários e pensionistas, todos os benefícios, direitos e vantagens previstos pela legislação revogada. 

Cabe destacar que desde 1991 os deputados estaduais desta Casa não têm direito a novos benefícios.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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