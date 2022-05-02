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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: veja quem lidera a disputa pelo governo do ES

Primeiro levantamento realizado pela Rede Gazeta sobre as eleições de 2022 mostra o cenário atual

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:34

Públicado em 

02 mai 2022 às 16:34
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022
Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/TSE
O governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo, de acordo com pesquisa Rede Gazeta/Ipec divulgada nesta segunda-feira (2).
O socialista tem 42% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são informados aos entrevistados.

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A sondagem também perguntou aos eleitores se eles votariam em Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Erick Musso (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Filipe Rigoni (União Brasil) e Guerino Zanon (PSD).
Também foi feita a simulação com César Colnago (PSD) no lugar de Guerino.
Após a publicação da coluna, que antecipou parte do resultado do levantamento, A Gazeta divulgou os resultados completos, com os percentuais dos demais pré-candidatos. Veja aqui.
A pesquisa Ipec foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o protocolo ES-07066/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03442/2022. O levantamento foi realizado entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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