Pesquisa Ipec: veja quem lidera a disputa pelo governo do ES

Novo modelo de urna eletrônica, a ser utilizado em 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/TSE

O governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida pelo governo do Espírito Santo, de acordo com pesquisa Rede Gazeta/Ipec divulgada nesta segunda-feira (2).

O socialista tem 42% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são informados aos entrevistados.

A sondagem também perguntou aos eleitores se eles votariam em Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Carlos Manato (PL), Erick Musso (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Filipe Rigoni (União Brasil) e Guerino Zanon (PSD).

Também foi feita a simulação com César Colnago (PSD) no lugar de Guerino.

A Gazeta divulgou os resultados completos, com os percentuais dos demais pré-candidatos. Veja Após a publicação da coluna, que antecipou parte do resultado do levantamento,divulgou os resultados completos, com os percentuais dos demais pré-candidatos. Veja aqui

A pesquisa Ipec foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o protocolo ES-07066/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03442/2022. O levantamento foi realizado entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios.