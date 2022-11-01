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Leonel Ximenes

Vila Velha vai ter novo secretário de Segurança

Coronel da Polícia Militar estava no comando da pasta

Públicado em 

01 nov 2022 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arnaldinho Borgo (à esquerda) e o coronel Geovânio, que deixa a função de secretário de Defesa Social
Arnaldinho Borgo (à esquerda) e o coronel Geovânio, que deixa a função de secretário de Defesa Social Crédito: Redes sociais
A Prefeitura de Vila Velha vai ter um novo secretário municipal de Defesa Social e Trânsito (Segurança). Saiu na edição desta terça-feira (1º) do Diário Oficial do Município a exoneração do tenente-coronel da PM Geovânio Silva Ribeiro.
A saída do oficial da PM, aparentemente, não ocorreu por algum desgaste. Nas redes sociais e no diário, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) publicou elogios ao tenente-coronel.
“Demonstrou ótima gestão aos projetos e ações desenvolvidas na Secretaria”, disse o prefeito. Em sua rede social, o tenente-coronel Geovânio agradeceu pela oportunidade e disse estar pronto para novas missões.
Interinamente, o subsecretário administrativo Rogério Gomes dos Santos vai responder pela pasta que cuida da segurança da cidade de Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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