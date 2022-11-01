Vila Velha vai ter novo secretário de Segurança

A Prefeitura de Vila Velha
vai ter um novo secretário municipal de Defesa Social e Trânsito (Segurança). Saiu na edição desta terça-feira (1º) do Diário Oficial do Município a exoneração do tenente-coronel da PM Geovânio Silva Ribeiro.
A saída do oficial da PM, aparentemente, não ocorreu por algum desgaste. Nas redes sociais e no diário, o prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos) publicou elogios ao tenente-coronel.
“Demonstrou ótima gestão aos projetos e ações desenvolvidas na Secretaria”, disse o prefeito. Em sua rede social, o tenente-coronel Geovânio agradeceu pela oportunidade e disse estar pronto para novas missões.
Interinamente, o subsecretário administrativo Rogério Gomes dos Santos vai responder pela pasta que cuida da segurança da cidade de Vila Velha.