Vila Velha ainda tem em estoque 25 mil doses de vacina contra a gripe

Do público prioritário da campanha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as metas foram atingidas e até ultrapassada, como no caso de idosos e profissionais de saúde. Mas, em relação às crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas (mulheres de resguardo), o índice de cobertura varia de 60% a 80%, insatisfatório em relação à meta do Ministério da Saúde
que é de 90%.
De acordo com os dados extraídos do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações/SIPNI, o município de Vila Velha imunizou até o momento 154.049 pessoas que fazem parte do público alvo definido pelo Ministério da Saúde.
Até a próxima quarta-feira (15), a prefeitura está vacinando moradores de rua
. Pelo menos 100 deles já foram imunizados.
Nesta semana, estará na internet uma página exclusiva no portal da PMVV com informações sobre vacinação em Vila Velha listando todas as vacinas do calendário nacional ofertadas em 18 unidades de saúde do município, horários de atendimento, endereços e telefones dos postos.
Quem é alérgico grave a ovo e crianças menor de seis meses não podem tomar a vacina contra a gripe Influenza. É única contraindicação.
Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Vila Nova, Jaburuna, Araçás, Ibes, Vila Batista, Santa Rita, Dom João Batista, Vila Garrido, Paul, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulysses Guimarães, Terra Vermelha e Barramares.