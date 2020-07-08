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Vila Velha

Vila Velha ainda tem em estoque 25 mil doses de vacina contra a gripe

Para crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas (mulheres de resguardo), a meta ainda não foi alcançada

Públicado em 

08 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em Vila Velha, a vacinação de idosos atingiu a meta
Em Vila Velha, a vacinação de idosos atingiu a meta Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha ainda tem cerca de 25 mil doses da vacina contra a gripe Influenza à disposição da população. Na atual fase, todas as pessoas acima de seis meses de idade pode receber a imunização.
Do público prioritário da campanha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as metas foram atingidas e até ultrapassada, como no caso de idosos e profissionais de saúde. Mas, em relação às crianças de 6 meses a menos de 5 anos, gestantes e puérperas (mulheres de resguardo), o índice de cobertura varia de 60% a 80%, insatisfatório em relação à meta do Ministério da Saúde que é de 90%.
De acordo com os dados extraídos do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações/SIPNI, o município de Vila Velha imunizou até o momento 154.049 pessoas que fazem parte do público alvo definido pelo Ministério da Saúde.
Até a próxima quarta-feira (15), a prefeitura está vacinando moradores de rua. Pelo menos 100 deles já foram imunizados.

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Nesta semana, estará na internet uma página exclusiva no portal da PMVV com informações sobre vacinação em Vila Velha listando todas as vacinas do calendário nacional ofertadas em 18 unidades de saúde do município, horários de atendimento, endereços e telefones dos postos.
Quem é alérgico grave a ovo e crianças menor de seis meses não podem tomar a vacina contra a gripe Influenza. É única contraindicação.
Unidades de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Vila Nova, Jaburuna, Araçás, Ibes, Vila Batista, Santa Rita, Dom João Batista, Vila Garrido, Paul, Vale Encantado, Jardim Marilândia, São Torquato, Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Ulysses Guimarães, Terra Vermelha e Barramares.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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