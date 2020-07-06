Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Alguém tem que se arriscar', diz brasileira cobaia de vacina da Covid
Em Londres

'Alguém tem que se arriscar', diz brasileira cobaia de vacina da Covid

A jovem está entre as centenas de pessoas da equipe médica do Guy's and St Thomas' Hospital, em Londres, que se apresentaram para os testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 14:57

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:57

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19
Cientistas estão em busca de vacinas eficientes contra o novo coronavírus  Crédito: Pixabay
A fonoaudióloga Giovana Bulgaron, 26 anos, não pensou duas vezes quando recebeu um email buscando voluntários para o início dos testes da vacina contra a Covid-19. Ela está entre as centenas de pessoas da equipe médica do Guy's and St Thomas' Hospital, em Londres, que se apresentaram para testar a vacina ChAdOx1 nCoV-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, e que também será testada no Brasil.
"Foi muito rápido. Respondi o e-mail numa segunda-feira e na terça já tive retorno", lembra Giovana, que nasceu em Campinas, interior de São Paulo, e mora em Londres há um ano.
A jovem verificou que atendia aos critérios, como não estar grávida ou planejando ter filhos em breve, apresentar um bom quadro de saúde, não ter sido infectada com a Covid-19 e ter tido contato com infectados -e ela teve, com seus pacientes.
Giovana conversou com o marido e começou o processo em 8 de junho.
"Não tive medo. Qualquer vacina, mesmo uma licenciada, poderia ter um efeito colateral. Mas os riscos são muito baixos. Eles também falaram que, a qualquer momento, se eu não me sentisse confortável com o teste, poderia parar, então me senti segura", diz.
A calma da fonoaudióloga não se deve apenas por ela ser da área da Saúde e estar ciente do processo. Segundo a jovem, tudo foi muito bem detalhado antes que os testes começassem.

Veja Também

Não há evidência para uso de testes rápidos para Covid-19, aponta estudo

"Eles me deram vários papéis, passavam vídeos explicativos o tempo todo na sala de espera e perguntavam se eu tinha dúvidas" conta. "Bom, eu sou saudável e alguém vai ter que arriscar".
Há três semana em testes, Giovana já esteve em dois atendimentos no St. Thomas' Hospital. No primeiro, ela assinou os documentos, foi entrevistada e fez exames de sangue e urina. No segundo, os mesmos exames foram feitos e ela tomou a vacina em seguida. "Fiquei um pouco mal no dia seguinte, com dor de cabeça, dor no braço e indisposta, mas isso é normal e esperado".
De agora em diante, ela fará testes de Covid-19 em casa semanalmente e enviará pelos correios para a equipe responsável -o primeiro resultado já chegou por SMS nesta quarta-feira (24) e veio negativo.
"Vou seguir com minha vida normal e, caso eu tenha os sintomas, preciso avisar eles o mais rápido possível". Em Londres, onde Giovana mora, as medidas de desconfinamento estão sendo gradualmente adotadas por conta da diminuição de casos.
Comprometida com os testes durante um ano, a jovem resolveu compartilhar a experiência em seu perfil no Instagram, o @giipelomundo. Ela diz filtrar o que fala para não interferir na integridade do estudo e revela que o público tem dado um retorno positivo pela abordagem do tema.

Veja Também

Anvisa libera testes de vacina chinesa contra o novo coronavírus

"Há quem fale que estou fazendo parte da História. Não tenho essa noção. Sou participante de um estudo e sei que estou ajudando de alguma forma, mas o mérito não é meu, é de quem está fazendo o estudo. Isso é algo muito maior", reflete Giovana.
A fonoaudióloga está animada com o início das testagens no Brasil e torce para que a situação melhore logo no país, para onde deve vir em dezembro. "Quando tudo isso acabar, quero viajar e socializar", declara.
Em São Paulo, profissionais da saúde de 18 a 55 anos que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 e trabalhadores de ambientes de alto risco de contaminação foram selecionados.
Segundo a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), os rígidos padrões da Universidade de Oxford vai garantir que o acompanhamento dos pesquisadores brasileiros seja muito próximo dos voluntários. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar a testagem da vacina e a Unifesp reitera a importância em fazer parte dessa missão.

Veja Também

Testes com a vacina Coronavac têm início a partir do dia 20, diz Doria

Brasil ultrapassa 1,6 milhão de casos confirmados de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados