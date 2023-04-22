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Leonel Ximenes

Vida selvagem no ES: onde há lobo-guará, há lobeiras

Planta típica do Cerrado é vital para a sobrevivência do animal que foi visto nesta semana no interior de Alegre

Públicado em 

22 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lobo-guará é visto em cafezal no Caparaó
Lobo-guará é visto em cafezal no interior de Alegre Crédito: Paulo Sérgio Azevedo
Esta semana, um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), animal classificado como vulnerável pelo Ibama, foi flagrado num cafezal por Paulo Sérgio Azevedo, morador da comunidade de Feliz Lembrança, no interior do município de Alegre.
Adaptado aos ambientes abertos das savanas sul-americanas, é um animal que gosta de andar no começo da noite (crepuscular) e se alimenta tanto de carnes como de vegetais (onívoro), com importante papel na dispersão de sementes de frutos do Cerrado, principalmente a lobeira (Solanum lycocarpum).
Segundo informação do jornalista Weber Andrade, entusiasta da vida selvagem, do portal Tribuna Norte-Leste, onde há lobeiras, há lobo-guará. A lobeira é o mais importante alimento desse canídeo, que é monógamo – eles vivem em casais e não em matilhas – e serve para combater um verme comum na vida deles, o verme gigante dos rins. Sem essa planta por perto, o lobo-guará não vive.
Guarambá, o nome indígena da planta, vem do tupi e significa “alimento do lobo-guará”. Também recebe as denominações de lobeira, berinjela-do-cerrado, bolota-do-campo, fruta-de-lobo, fruta-de-guará e jurubebão.
A planta é encontrada em áreas devastadas, capoeiras primárias, formações secundárias de lugares altos e beira de estradas em todo o país, principalmente nos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Lobeira, planta típica do Cerrado, com seus frutos que servem para alimentação do lobo-guará
Lobeira, planta típica do Cerrado, com seus frutos que servem de alimento para o lobo-guará Crédito: Divulgação
A lobeira um arbusto espinhento com 50 cm a 2 metros de altura com copa arredondada e formada rente ao chão devido aos galhos e ramos serem muito frágeis e quebrarem com ventos fortes.
“O Cerrado é o ambiente típico dele. Mas com o desmatamento da Mata Atlântica, que é transformada em pastagens e em outras culturas, eles conseguem trafegar nesses ecossistemas", explica Edson Valpassos, biólogo e mestre em Ciência Florestal.

NÃO PRECISA TER MEDO DO LOBO-GUARÁ

À primeira vista, alguém desavisado pode ficar com medo do lobo-guará, mas não há motivo para isso. “Quem avistá-lo, não precisa se assustar. O animal não oferece risco de ataque a humanos”, tranquiliza o biólogo e mestre em Ciência Florestal Edson Valpassos. “A espécie se alimenta de pequenos anfíbios, répteis e da lobeira", acrescenta.
O lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul e único integrante do gênero Chrysocyon. Provavelmente, a espécie mais próxima é o cachorro-vinagre (Speothos venaticus), também conhecido como cachorro-do-mato.
O animal é o maior canídeo da América do Sul, podendo ter de 20 a 30 kg de peso e até 90 cm na altura da cernelha (região localizada entre os ossos do ombro e a base do pescoço). Suas pernas longas e finas e a densa pelagem avermelhada lhe conferem uma aparência inconfundível.
Solitário, os territórios são divididos entre o casal. Esses territórios são bastante amplos, podendo ter uma área de até 123 km². A comunicação se dá principalmente através de marcação de cheiro, mas também ocorrem vocalizações semelhantes a latidos. A gestação da fêmea dura até 65 dias, com os recém-nascidos de cor preta pesando entre 340 e 430 g

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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