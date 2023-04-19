Lobo-guará é visto no meio de plantação de café em Alegre; veja vídeo

A espécie está classificada como vulnerável no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) , ou seja, requer atenção para não entrar na lista de animais em extinção.

"O lobo-guará é muito perseguido pelo porte e pelo nome 'lobo', que as pessoas associam que podem atacar a criação. Na verdade, esses animais se alimentam de pequenos anfíbios, repteis, e fruta-de-lobo, que é típica do cerrado, além de outras frutas, e até insetos. Não quer dizer que vendo um animal pequeno ele não possa atacar, mas essa não é a fonte principal de alimentação dele", explicou o biólogo Valpassos.