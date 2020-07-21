Vice-governadora do ES agora elogia novo vídeo da cantora gospel Cassiane

Jaqueline Moraes gravou um vídeo para elogiar o novo clipe de Cassiane Crédito: Reprodução da internet

Jaqueline disse que foi pressionada a se manifestar haja vista que desenvolve, no governo do Estado, políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. “O vídeo anterior retratou uma violência silenciada”, lamentou a vice, que também é evangélica.

Mas agora Jaqueline comemora o fato de a cantora gospel ter feito uma nova abordagem para o vídeo, denunciando a violência contra a mulher. “Tenho carinho e respeito pela cantora e pela pastora, a Cassiane tem uma voz forte, tenho muito carinho por ela, é uma mulher ungida que teve uma grande humildade”, elogia, em referência à nova versão do clipe.

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Segundo Jaqueline, Cassiane reconheceu que houve uma falha da gravadora, retirou o vídeo [antigo] do ar, alterou a forma e colocou uma mulher denunciando no 180 a violência psicológica, patrimonial e física sofrida por ela.

“Essa mulher, além de acreditar no poder de oração, ela fez aquilo que nós também temos incentivado, que no princípio de cada atitude de agressão, essa mulher já tome coragem de denunciar”, afirma a vice-governadora.

O primeiro clipe da cantora gospel Cassiane mostrava mulher vítima de violência que perdoa o marido Crédito: Reprodução

Aliás, a denúncia precoce, segundo Jaqueline, é fundamental para combater a violência doméstica. “Precisamos denunciar os primeiros indícios de violência para que não chegue à agressão física. Nos primeiros gritos, nos primeiros empurrões, no primeiro acesso de fúria, estamos incentivando que as mulheres denunciem no telefone 180.”