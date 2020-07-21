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Leonel Ximenes

Vice-governadora do ES agora elogia novo vídeo da cantora gospel Cassiane

Jaqueline Moraes, que tinha repudiado o clipe da pastora, elogiou a nova versão, que denuncia explicitamente a violência doméstica contra a mulher

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:00

Públicado em 

21 jul 2020 às 19:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jaqueline Moraes gravou um vídeo para elogiar o novo clipe de Cassiane, sobre violência à mulher
Jaqueline Moraes gravou um vídeo para elogiar o novo clipe de Cassiane Crédito: Reprodução da internet
Um dia após ter repudiado publicamente o clipe da cantora gospel Cassiane, a vice-governadora Jaqueline Moraes gravou uma mensagem em que elogia o novo vídeo da pastora. Na nova versão, Cassiane, que foi muito criticada nas redes sociais por ter “romantizado” a violência doméstica, agora denuncia explicitamente a violência praticada pelo homem contra a mulher.
Jaqueline disse que foi pressionada a se manifestar haja vista que desenvolve, no governo do Estado, políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. “O vídeo anterior retratou uma violência silenciada”, lamentou a vice, que também é evangélica.
Mas agora Jaqueline comemora o fato de a cantora gospel ter feito uma nova abordagem para o vídeo, denunciando a violência contra a mulher. “Tenho carinho e respeito pela cantora e pela pastora, a Cassiane tem uma voz forte, tenho muito carinho por ela, é uma mulher ungida que teve uma grande humildade”, elogia, em referência à nova versão do clipe.
Segundo Jaqueline, Cassiane reconheceu que houve uma falha da gravadora, retirou o vídeo [antigo] do ar, alterou a forma e colocou uma mulher denunciando no 180 a violência psicológica, patrimonial e física sofrida por ela.

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“Essa mulher, além de acreditar no poder de oração, ela fez aquilo que nós também temos incentivado, que no princípio de cada atitude de agressão, essa mulher já tome coragem de denunciar”, afirma a vice-governadora.
Clipe da cantora gospel Cassiane mostra mulher vítima de violência que perdoa o marido
O primeiro clipe da cantora gospel Cassiane mostrava mulher vítima de violência que perdoa o marido Crédito: Reprodução
Aliás, a denúncia precoce, segundo Jaqueline, é fundamental para combater a violência doméstica. “Precisamos denunciar os primeiros indícios de violência para que não chegue à agressão física. Nos primeiros gritos, nos primeiros empurrões, no primeiro acesso de fúria, estamos incentivando que as mulheres denunciem no telefone 180.”
Esse trabalho de conscientização, reforça Jaqueline, é fundamental: “A voz de Cassiane é muito importante nesse combate à violência doméstica. Por isso, fiz este vídeo para parabenizar a atitude da pastora e da cantora e da própria produtora, que reconheceram uma falha e refizeram o vídeo. Temos que ter humildade para reconhecer quando nós erramos e quando nós acertamos”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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