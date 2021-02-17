Vereador no ES promete se abster de carne, de falar mal dos outros e das redes sociais

Piquet estudou em colégio de irmãs católicas Crédito: Divulgação

O vereador Leandro Piquet (Republicanos), líder do governo Pazolini na Câmara de Vitória , anunciou nas suas redes sociais que vai adotar uma série de restrições no período da Quaresma, que começou nesta Quarta-Feira de Cinzas (17) e vai até a Semana Santa. Entre as abstinências previstas pelo parlamentar, está o uso moderado das redes sociais

“Na Quarta-Feira de Cinzas começa o período em que a gente intensifica as orações e se aproxima de Jesus e de Deus. Então a gente vai fazer um pouco de restrição nas minhas ações. Uma delas, além da carne vermelha e não falar mal de ninguém, será operar as redes sociais. A partir de agora, quem vai operar minha rede social é a minha assessoria de imprensa”, explicou o parlamentar.

Em conversa com a coluna, Piquet resgata parte do seu passado para justificar sua observância do jejum quaresmal: “Sou católico . Fui semi-interno em um colégio de freiras durante oito anos. Vou ficar, durante a Quaresma, sem comer carne vermelha, sem ingerir bebida alcoólica, vou me atentar para não mal de ninguém e fico sem operar minhas redes sociais, que será conduzida pela minha assessoria”.

Para o político, esse período é um “acerto de contas” espiritual. “É um momento que eu intensifico as orações. Durante esse processo, faço reflexões das minhas atitudes, vejo o que acertei, o que errei, para poder melhorar a minha vida e a vida dos outros. Um período de autoconhecimento e de aproximação com Deus”, destaca.

O jejum digital, entretanto, não vai impedir que o líder do prefeito dê uma olhadinha de vez em quando nas redes sociais, como se fosse um big brother. “Obviamente, vamos monitorar o que for postado, mas as respostas, a movimentação, será feita por uma outra pessoa”, explica o vereador que é delegado da Polícia Civil