Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vereador no ES promete se abster de carne, de falar mal dos outros e das redes sociais

Líder do prefeito Pazolini na Câmara de Vitória, Leandro Piquet anunciou que vai seguir restrições na Quaresma

Públicado em 

17 fev 2021 às 15:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Piquet estudou em colégio de irmãs católicas
Piquet estudou em colégio de irmãs católicas Crédito: Divulgação
O vereador Leandro Piquet (Republicanos), líder do governo Pazolini na Câmara de Vitória, anunciou nas suas redes sociais que vai adotar uma série de restrições no período da Quaresma, que começou nesta Quarta-Feira de Cinzas (17) e vai até a Semana Santa. Entre as abstinências previstas pelo parlamentar, está o uso moderado das redes sociais.
“Na Quarta-Feira de Cinzas começa o período em que a gente intensifica as orações e se aproxima de Jesus e de Deus. Então a gente vai fazer um pouco de restrição nas minhas ações. Uma delas, além da carne vermelha e não falar mal de ninguém, será operar as redes sociais. A partir de agora, quem vai operar minha rede social é a minha assessoria de imprensa”, explicou o parlamentar.
Em conversa com a coluna, Piquet resgata parte do seu passado para justificar sua observância do jejum quaresmal: “Sou católico. Fui semi-interno em um colégio de freiras durante oito anos. Vou ficar, durante a Quaresma, sem comer carne vermelha, sem ingerir bebida alcoólica, vou me atentar para não mal de ninguém e fico sem operar minhas redes sociais, que será conduzida pela minha assessoria”.

Veja Também

Por que a Campanha da Fraternidade dividiu a Igreja Católica?

Para o político, esse período é um “acerto de contas” espiritual. “É um momento que eu intensifico as orações. Durante esse processo, faço reflexões das minhas atitudes, vejo o que acertei, o que errei, para poder melhorar a minha vida e a vida dos outros. Um período de autoconhecimento e de aproximação com Deus”, destaca.
O jejum digital, entretanto, não vai impedir que o líder do prefeito dê uma olhadinha de vez em quando nas redes sociais, como se fosse um big brother. “Obviamente, vamos monitorar o que for postado, mas as respostas, a movimentação, será feita por uma outra pessoa”, explica o vereador que é delegado da Polícia Civil.
“Eu peço a compreensão de vocês. Um grande abraço. Até o Domingo de Páscoa”, despediu-se Piquet dos seus seguidores nas redes sociais.

Veja Também

Conheça o delegado que virou o líder de Pazolini na Câmara de Vitória

"Caridade não se pratica apenas na Quaresma", diz padre Kelder

Poucas&Boas: Pazolini visita padre e se aproxima da Igreja Católica

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Câmara de Vitória Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados