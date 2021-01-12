Conheça o delegado que virou o líder de Pazolini na Câmara de Vitória

Leandro Piquet é nascido e criado no popular bairro da Tijuca, no coração da capital do Rio de Janeiro. Cursou dois anos de Economia e formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes (RJ) .

Foi aprovado no primeiro concurso que prestou, para o cargo de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Em 2012, aos 30 anos, no primeiro governo de Renato Casagrande, mudou-se para Vitória ao ser nomeado para o cargo. Logo depois, enquanto ainda cursava a Academia de Polícia, chegou a ser aprovado em concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais, mas optou por permanecer na capital capixaba, segundo ele, “pela qualidade de vida de Vitória e pelas circunstâncias de trabalho do Espírito Santo”.

Começou no plantão da Delegacia de Cariacica. Em seguida, tornou-se titular da Delegacia de Crimes Eletrônicos com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Passou também pela Delegacia do Idoso, pelo setor de Inteligência da Polícia Civil, pela Delegacia de Investigações Especiais, pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, pela Delegacia de Homicídios e pela Delegacia da Praia do Canto. Durante as grandes manifestações de 2013, ajudou a montar as delegacias móveis e, em 2014, fez parte do Centro de Comando e Controle Regional durante a Copa do Mundo no Brasil.

De 2015 a 2017, no último governo Paulo Hartung, foi diretor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), segundo ele, “em um período altamente conturbado, com rebeliões que duravam anos”. “Conseguimos triplicar o número de adolescentes estudando, extinguir a rebelião em seis meses e ainda fazer uma economia de mais de 15% aos cofres públicos.”

Na sequência, foi subsecretário estadual de Integridade, “fazendo o combate à corrupção de licitações e contratos administrativos”, sob a chefia do delegado federal Eugênio Ricas, hoje adido da Polícia Federal nos Estados Unidos. “Treinamos várias pessoas de vários Estados e demos palestras por todo o Brasil explicando a Lei de Combate à Corrupção.”

Finalmente, com a saída do também delegado Fabiano Contarato, em abril de 2018, para ser candidato ao Senado, Piquet se tornou corregedor-geral do Estado, “com a árdua missão de evitar o desperdício e o desvio de dinheiro público e julgar os recursos dos policiais militares condenados pela Polícia Militar, em processos administrativos, no movimento paredista de 2017”. Ele recomendou a expulsão do Capitão Assumção da tropa.