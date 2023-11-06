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Leonel Ximenes

Vaca criada por famoso artista plástico do ES vai a leilão

No total, 61 obras de arte da CowParade serão vendidas de forma virtual e presencial

Públicado em 

06 nov 2023 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vaca “Proclamação”, criada pelo artista plástico Kleber Galvêas
Vaca “Proclamação”, criada pelo artista plástico Kleber Galvêas Crédito: Mônica Zorzanelli
Uma das vaquinhas mais elogiadas da exposição CowParade vai a leilão nesta quinta-feira (9), com lance mínimo de R$ 7 mil. Criada pelo artista plástico Kleber Galvêas e intitulada “Proclamação”, a obra terá sua renda apurada no pregão destinada a instituições de assistência social.
“A bezerra nasceu dourada e famosa, cresceu fogosa e poderosa e sua sujeira vale grana preciosa”, resume Galvêas ao defender o seu trabalho. Ele mora na Barra do Jucu, Vila Velha, onde mantém um ativo ateliê.
Amigo e discípulo de Homero Massena, o pintor e restaurador é autor também de um trabalho crítico anual chamado “A Vaca, a Vale e a Pena”. Pelo projeto, o pintor deixa uma tela exposta ao tempo, durante algumas semanas, recebendo o pó de minério que há décadas assombra a atmosfera da Grande Vitória. Com o pó poluidor, o artista forma desenhos na tela.
A CowParade chega à sua reta final com o leilão das 61 vacas da maior mostra de arte urbana do mundo, no dia 9 de novembro, no Espaço Patrick Ribeiro. Mas o leilão virtual já está em andamento pelo site www.cowparade.com.br.
Esta terça (7) é o último dia para ver as vaquinhas expostas no Shopping Vitória. De lá, elas seguem para o leilão presencial, às 20h de quinta-feira.
A renda arrecadada com o arremate das obras será doada para três instituições sociais do Estado, como explica a curadora da CowParade no Brasil, Catherine Duvignau. As instituições beneficiadas são a Fundação Praia do Canto, que faz um trabalho consolidado na região da Grande São Pedro, a Acacci e a Afecc.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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