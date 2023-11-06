Vaca criada por famoso artista plástico do ES vai a leilão

Uma das vaquinhas mais elogiadas da exposição CowParade vai a leilão nesta quinta-feira (9), com lance mínimo de R$ 7 mil. Criada pelo artista plástico Kleber Galvêas e intitulada “Proclamação”, a obra terá sua renda apurada no pregão destinada a instituições de assistência social.
“A bezerra nasceu dourada e famosa, cresceu fogosa e poderosa e sua sujeira vale grana preciosa”, resume Galvêas ao defender o seu trabalho. Ele mora na Barra do Jucu, Vila Velha
, onde mantém um ativo ateliê.
Amigo e discípulo de Homero Massena, o pintor e restaurador é autor também de um trabalho crítico anual chamado “A Vaca, a Vale e a Pena”. Pelo projeto, o pintor deixa uma tela exposta ao tempo, durante algumas semanas, recebendo o pó de minério que há décadas assombra a atmosfera da Grande Vitória
. Com o pó poluidor, o artista forma desenhos na tela.
A CowParade chega à sua reta final com o leilão das 61 vacas da maior mostra de arte urbana do mundo, no dia 9 de novembro, no Espaço Patrick Ribeiro. Mas o leilão virtual já está em andamento pelo site www.cowparade.com.br
.
Esta terça (7) é o último dia para ver as vaquinhas expostas no Shopping Vitória
. De lá, elas seguem para o leilão presencial, às 20h de quinta-feira.
A renda arrecadada com o arremate das obras será doada para três instituições sociais do Estado, como explica a curadora da CowParade no Brasil, Catherine Duvignau. As instituições beneficiadas são a Fundação Praia do Canto, que faz um trabalho consolidado na região da Grande São Pedro, a Acacci e a Afecc.