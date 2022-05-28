Uma Cruz do Papa onde menos se imagina no ES

Uma miniatura da Cruz do Papa, uma das esculturas mais conhecidas de Vitória, está localizada a algumas centenas de metros da original e, justamente, num lugar que necessita de muitas bênçãos: a Assembleia Legislativa
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A minicruz fica localizada no segundo andar, próximo ao restaurante do Poder Legislativo, que ainda está fechado. A peça tem a mesma cor esverdeada e a pomba que representa o Espírito Santo, ao centro.
Sem o restaurante, a circulação na região tem sido mais restrita. E lá fica a cruz abençoando os poucos que passam por ali..
A réplica da Cruz do Papa foi entregue à Assembleia Legislativa pelo artista plástico Ioannis Zavoudakis, o Grego, em janeiro deste ano, e, segundo a assessoria da Casa, será exposta na área de convivência da Assembleia, localizada no segundo andar.
Mas ainda há uma formalidade legal a ser cumprida. A coluna apurou que a Ales aguarda que Grego assine o termo de doação da peça à Assembleia. O artista plástico também concebeu o projeto original da Cruz da Praça do Papa.