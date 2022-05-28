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Leonel Ximenes

Uma Cruz do Papa onde menos se imagina no ES

Miniatura está instalada num prédio público, de uma forma muito discreta, a dois quilômetros do monumento original

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

28 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A réplica da Cruz Reverente no restaurante da Assembleia
A réplica da Cruz Reverente no restaurante da Assembleia Crédito: Leo Duarte
Uma miniatura da Cruz do Papa, uma das esculturas mais conhecidas de Vitória, está localizada a algumas centenas de metros da original e, justamente, num lugar que necessita de muitas bênçãos: a Assembleia Legislativa.
A minicruz fica localizada no segundo andar, próximo ao restaurante do Poder Legislativo, que ainda está fechado. A peça tem a mesma cor esverdeada e a pomba que representa o Espírito Santo, ao centro.
Sem o restaurante, a circulação na região tem sido mais restrita. E lá fica a cruz abençoando os poucos que passam por ali..
A estrutura original, cujo nome oficial é Cruz Reverente, foi erguida em 1991 em homenagem à visita do papa João Paulo II ao Espírito Santo.

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A réplica da Cruz do Papa foi entregue à Assembleia Legislativa pelo artista plástico Ioannis Zavoudakis, o Grego, em janeiro deste ano, e, segundo a assessoria da Casa, será exposta na área de convivência da Assembleia, localizada no segundo andar.
Mas ainda há uma formalidade legal a ser cumprida. A coluna apurou que a Ales aguarda que Grego assine o termo de doação da peça à Assembleia. O artista plástico também concebeu o projeto original da Cruz da Praça do Papa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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