Uma Cruz do Papa onde menos se imagina no ES

A réplica da Cruz Reverente no restaurante da Assembleia Crédito: Leo Duarte

Uma miniatura da Cruz do Papa, uma das esculturas mais conhecidas de Vitória, está localizada a algumas centenas de metros da original e, justamente, num lugar que necessita de muitas bênçãos: a Assembleia Legislativa

A minicruz fica localizada no segundo andar, próximo ao restaurante do Poder Legislativo, que ainda está fechado. A peça tem a mesma cor esverdeada e a pomba que representa o Espírito Santo, ao centro.

Sem o restaurante, a circulação na região tem sido mais restrita. E lá fica a cruz abençoando os poucos que passam por ali..

A réplica da Cruz do Papa foi entregue à Assembleia Legislativa pelo artista plástico Ioannis Zavoudakis, o Grego, em janeiro deste ano, e, segundo a assessoria da Casa, será exposta na área de convivência da Assembleia, localizada no segundo andar.