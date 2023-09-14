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Leonel Ximenes

Ufes define data para eleição (consulta) do novo reitor

Mandato do futuro dirigente da universidade federal é de quatro anos (2024-2028)

Públicado em 

14 set 2023 às 18:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ufes, Vitória, ES
Prédio da reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
O processo de pesquisa (eleição) na comunidade acadêmica para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para o quadriênio 2024-2028 será realizado no dia 8 de novembro; o segundo turno, se houver necessidade, está marcado para 22 de novembro.
Em reunião conjunta, os conselhos Universitário (CUN), de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), de Curadores (CCUR) e a Comissão Coordenadora da Pesquisa (CCP) definiram o calendário e as normas do processo de pesquisa.

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O processo será iniciado nesta segunda-feira (18), com a abertura do período para inscrição de chapas. O resultado oficial será divulgado no dia 6 de dezembro pela CCP.
A pesquisa (eleição), informatizada, será realizada nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Poderão votar todos os professores, técnicos administrativos e estudantes regularmente matriculados na graduação presencial e a distância, na pós-graduação (doutorado e mestrado), na residência médica e na residência multiprofissional.
Ufes define data para eleição (consulta) do novo reitor
As normas para o processo de escolha de reitor e vice-reitor serão divulgadas até esta sexta-feira (15) no site Pesquisa Eleitoral para Reitor, onde também estão publicados a composição da CCP e o calendário aprovado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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