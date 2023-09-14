Ufes define data para eleição (consulta) do novo reitor

Em reunião conjunta, os conselhos Universitário (CUN), de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), de Curadores (CCUR) e a Comissão Coordenadora da Pesquisa (CCP) definiram o calendário e as normas do processo de pesquisa.
O processo será iniciado nesta segunda-feira (18), com a abertura do período para inscrição de chapas. O resultado oficial será divulgado no dia 6 de dezembro pela CCP.
A pesquisa (eleição), informatizada, será realizada nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Poderão votar todos os professores, técnicos administrativos e estudantes regularmente matriculados na graduação presencial e a distância, na pós-graduação (doutorado e mestrado), na residência médica e na residência multiprofissional.
As normas para o processo de escolha de reitor e vice-reitor serão divulgadas até esta sexta-feira (15) no site Pesquisa Eleitoral para Reitor
, onde também estão publicados a composição da CCP e o calendário aprovado.