Site ironiza e diz que crise faz Fiesp transferir sua sede para Cachoeiro

“Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica, empresário, Faria Limer, novo-rico, burguês quatrocentão, integrante do Partido Novo, rei de camarote, uma festa danada. Pera aí. Vai pra Cachoeiro do (sic) Itapemirim, vai conhecer o banco onde o Roberto Carlos depositou sua primeira mesada”, disse o ministro, segundo a Piauí Herald.

“A imprensa caiu em cima de mim quando eu falei que empregada tinha mais era que ir pra Cachoeiro”, lembrou o ministro. “Mas como o presidente Bolsonaro sempre diz, a gente governa pra todos os brasileiros. Então é isso. A partir de hoje nem empregada e nem empresário vai mais pra Disney. O nome disso é democracia”, diz o texto fictício do site.