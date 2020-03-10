Site ironiza e diz que crise faz Fiesp transferir sua sede para Cachoeiro

“Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica, empresário, Faria Limer, novo-rico, burguês quatrocentão, integrante do Partido Novo, rei de camarote, uma festa danada. Pera aí. Vai pra Cachoeiro do (sic) Itapemirim, vai conhecer o banco onde o Roberto Carlos depositou sua primeira mesada”, disse o ministro, segundo a Piauí Herald.
Segundo o site de humor da Revista Piauí, a declaração prestada na segunda (9) pelo ministro da Economia serviu para anunciar o plano do governo federal de transferir a Fiesp para Cachoeiro de Itapemirim, “cidade que após o derretimento da Bolsa de Valores
, também servirá de nova casa para a Bovespa – que a partir de hoje passa a se chamar Boveiro do Itapemirim”.
“A imprensa caiu em cima de mim quando eu falei que empregada tinha mais era que ir pra Cachoeiro”, lembrou o ministro. “Mas como o presidente Bolsonaro sempre diz, a gente governa pra todos os brasileiros. Então é isso. A partir de hoje nem empregada e nem empresário vai mais pra Disney. O nome disso é democracia”, diz o texto fictício do site.
Em São Paulo, ainda de acordo com a Piauí Herald, alguns poucos empresários que reagiram com desconfiança às medidas do governo já estudam acionar o circuit breaker para paralisar as declarações de Guedes e Bolsonaro.