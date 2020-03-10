Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Site ironiza e diz que crise faz Fiesp transferir sua sede para Cachoeiro

Piauí Herald diz que a cidade capixaba, que será chamada de "Boveiro do Itapemirim", além de empregadas domésticas, será refúgio de empresários e novos-ricos

Públicado em 

10 mar 2020 às 15:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na montagem do site, o conhecido pato da Fiesp se banha no Rio Itapemirim, em Cachoeiro Crédito: Piauí Herald
O site Piauí Herald publicou uma matéria ironizando a crise mundial provocada pelo coronavírus e a guerra do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia. Segundo o portal, o ministro Paulo Guedes, da Economia, que tinha citado as empregadas domésticas, ampliou a relação de pessoas e grupos que vão para Cachoeiro de Itapemirim, como forma de fugir das turbulências da economia.
“Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica, empresário, Faria Limer, novo-rico, burguês quatrocentão, integrante do Partido Novo, rei de camarote, uma festa danada. Pera aí. Vai pra Cachoeiro do (sic) Itapemirim, vai conhecer o banco onde o Roberto Carlos depositou sua primeira mesada”, disse o ministro, segundo a Piauí Herald.
Segundo o site de humor da Revista Piauí, a declaração prestada na segunda (9) pelo ministro da Economia serviu para anunciar o plano do governo federal de transferir a Fiesp para Cachoeiro de Itapemirim, “cidade que após o derretimento da Bolsa de Valores, também servirá de nova casa para a Bovespa – que a partir de hoje passa a se chamar Boveiro do Itapemirim”.
“A imprensa caiu em cima de mim quando eu falei que empregada tinha mais era que ir pra Cachoeiro”, lembrou o ministro. “Mas como o presidente Bolsonaro sempre diz, a gente governa pra todos os brasileiros. Então é isso. A partir de hoje nem empregada e nem empresário vai mais pra Disney. O nome disso é democracia”, diz o texto fictício do site.

Veja Também

Bolsonaro fala em pequena crise do coronavírus e diz que há fantasia na situação

Maia rebate Guedes e diz que só reformas não bastam para conter crise

Guedes diz que está sereno e que reformas são melhor resposta à crise

Em São Paulo, ainda de acordo com a Piauí Herald, alguns poucos empresários que reagiram com desconfiança às medidas do governo já estudam acionar o circuit breaker para paralisar as declarações de Guedes e Bolsonaro.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados