Sérgio Meneguelli aceita usar terno feito pelo maior estilista do ES

Finalmente o deputado estadual Sérgio Meneguelli
(Republicanos) vai usar um terno por vontade própria. O parlamentar aceitou convite de Ivan Aguilar e foi à loja do estilista, na Praia do Canto, para acertar os detalhes e tirar as medidas da vestimenta, que lhe será presenteada pelo alfaiate da elite capixaba.
“Eu seria burro se não aceitasse”, brincou Meneguelli, ao ser recebido na porta da loja pelo estilista, no começo da tarde desta terça-feira (3). “Isso é ganhar na loteria”, emendou o deputado.
“Vamos deixar você bem chique”, prometeu Aguilar, que já vestiu três presidentes da República, entre eles, Lula. No mercado, comenta-se que um terno com a assinatura de Ivan Aguilar custa em torno de R$ 30 mil.
Segundo Meneguelli, o terno que ele vai ganhar será de um tecido tipo jeans, o preferido do parlamentar, que se veste desse modo nas sessões da Assembleia Legislativa. No começo da atual legislatura, ele frequentava o plenário de camiseta e calça jeans, mas depois a mesa diretora da Casa determinou que os deputados usassem terno e gravata.
O terno ainda não tem data para ficar pronto, mas Meneguelli adianta à coluna que irá vestido com ele nas sessões da Assembleia Legislativa
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