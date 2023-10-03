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Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli aceita usar terno feito pelo maior estilista do ES

Deputado tirou as medidas nesta terça-feira (3) na famosa loja da Praia do Canto

Públicado em 

03 out 2023 às 19:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O terno será um presente do estilista Ivan Aguilar (à esquerda) ao deputado Meneguelli
O terno será um presente do estilista Ivan Aguilar (à esquerda) ao deputado Meneguelli Crédito: Instagram
Finalmente o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) vai usar um terno por vontade própria. O parlamentar aceitou convite de Ivan Aguilar e foi à loja do estilista, na Praia do Canto, para acertar os detalhes e tirar as medidas da vestimenta, que lhe será presenteada pelo alfaiate da elite capixaba.
“Eu seria burro se não aceitasse”, brincou Meneguelli, ao ser recebido na porta da loja pelo estilista, no começo da tarde desta terça-feira (3). “Isso é ganhar na loteria”, emendou o deputado.
“Vamos deixar você bem chique”, prometeu Aguilar, que já vestiu três presidentes da República, entre eles, Lula. No mercado, comenta-se que um terno com a assinatura de Ivan Aguilar custa em torno de R$ 30 mil.
Segundo Meneguelli, o terno que ele vai ganhar será de um tecido tipo jeans, o preferido do parlamentar, que se veste desse modo nas sessões da Assembleia Legislativa. No começo da atual legislatura, ele frequentava o plenário de camiseta e calça jeans, mas depois a mesa diretora da Casa determinou que os deputados usassem terno e gravata.
O terno ainda não tem data para ficar pronto, mas Meneguelli adianta à coluna que irá vestido com ele nas sessões da Assembleia Legislativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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