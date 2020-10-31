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Leonel Ximenes

A  cidade no ES que lidera no petróleo e em Covid ao mesmo tempo

7,01% dos moradores do município foram contaminados pelo novo coronavírus

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Presidente Kennedy: proximidade com Rio de Janeiro facilitou a propagação da Covid-19 na cidade
Presidente Kennedy: proximidade com Rio de Janeiro facilitou a propagação da Covid-19 na cidade Crédito: Divulgação
O município que mais arrecadou em royalties do petróleo e participações especiais no ano passado, com volumosos R$ 295 milhões, é aquele que também tem maior taxa de contaminados pela Covid-19 no Estado. Trata-se de Presidente Kennedy, cidade que tem 7.016 casos para cada 100 mil habitantes.
Na comparação de casos e porcentagem da população infectada, verifica-se que, até a última sexta-feira (30), 7,01% dos moradores já tinham sido contaminados pelo novo coronavírus (818 casos para uma população de 11.658).
Os royalties do petróleo são indenizações importantes que podem, se bem utilizados, representar fonte de recursos para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

VITÓRIA LIDERA ENTRE AS GRANDES

Das cidades com maior população, Vitória é a que está entre os líderes de taxa de infecção a cada 100 mil habitantes. A Capital figura em quarto lugar, com 5.420 casos a cada 100 mil pessoas e 5,42% de moradores infectados.
Já a segunda colocação ficou com Marechal Floriano (5.975 casos por 100 mil pessoas), o terceiro com Colatina (5.683 casos por 100 mil pessoas), e o quinto com Marataízes (5.164 casos por 100 mil). Este município, inclusive, ficou em terceiro lugar no recebimento de royalties do petróleo e participação especial, abocanhando R$ 241,41 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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