A  cidade no ES que lidera no petróleo e em Covid ao mesmo tempo

Presidente Kennedy: proximidade com Rio de Janeiro facilitou a propagação da Covid-19 na cidade Crédito: Divulgação

Na comparação de casos e porcentagem da população infectada, verifica-se que, até a última sexta-feira (30), 7,01% dos moradores já tinham sido contaminados pelo novo coronavírus (818 casos para uma população de 11.658).

Os royalties do petróleo são indenizações importantes que podem, se bem utilizados, representar fonte de recursos para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

VITÓRIA LIDERA ENTRE AS GRANDES

Das cidades com maior população, Vitória é a que está entre os líderes de taxa de infecção a cada 100 mil habitantes. A Capital figura em quarto lugar, com 5.420 casos a cada 100 mil pessoas e 5,42% de moradores infectados.