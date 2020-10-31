A  cidade no ES que lidera no petróleo e em Covid ao mesmo tempo

Na comparação de casos e porcentagem da população infectada, verifica-se que, até a última sexta-feira (30), 7,01% dos moradores já tinham sido contaminados pelo novo coronavírus (818 casos para uma população de 11.658).
Os royalties do petróleo são indenizações importantes que podem, se bem utilizados, representar fonte de recursos para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Das cidades com maior população, Vitória é a que está entre os líderes de taxa de infecção a cada 100 mil habitantes. A Capital figura em quarto lugar, com 5.420 casos a cada 100 mil pessoas e 5,42% de moradores infectados.
Já a segunda colocação ficou com Marechal Floriano (5.975 casos por 100 mil pessoas), o terceiro com Colatina (5.683 casos por 100 mil pessoas), e o quinto com Marataízes (5.164 casos por 100 mil). Este município, inclusive, ficou em terceiro lugar no recebimento de royalties do petróleo e participação especial, abocanhando R$ 241,41 milhões.