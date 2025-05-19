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Leonel Ximenes

Religiosa capixaba vai à Europa participar de evento raro na Igreja

Madre carmelita é superiora do Carmelo São José Descalço, localizado em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim

Públicado em 

19 mai 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Irmã Maria Salete ao lado da imagem de Santa Teresa de Ávila, em Alba de Tormes, na província de Salamanca, Espanha
Irmã Maria Salete ao lado da imagem de Santa Teresa de Ávila, em Alba de Tormes, na província de Salamanca, Espanha Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Madre superiora do Carmelo São José Descalço, localizado em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, a irmã Maria Salete está vivendo momentos de profunda espiritualidade na Espanha.
A freira carmelita viajou até Alba de Tormes, na província de Salamanca, para participar da rara veneração pública do corpo de Santa Teresa de Jesus, que começou no dia 11 de maio e se estenderá até o dia 25 deste mês.
"Meu coração exulta de alegria por estar aqui no Carmelo onde está o corpo de nossa santa Madre Teresa de Jesus. Ela morreu dizendo 'morro filha da Igreja', e essa frase me toca muito. A mim me cabe como filha de tal mãe viver como filha da Igreja, pedir por ela em todos os seus membros", diz a religiosa em mensagem enviada á coluna.

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Segundo a Diocese de Cachoeiro, é apenas a terceira vez em 443 anos que os restos mortais da santa carmelita são apresentados ao público - as anteriores ocorreram em 1760 e 1914.
"Para mim a inspiração que tenho desde que aqui cheguei foi de louvar e agradecer tudo o que Deus fez por mim e corresponder com mais amor e fidelidade o carisma teresiano. Rezo pelo santo padre, pelo nosso bispo d. Luís Fernando, nosso clero, toda nossa diocese e de modo especial, pelas minhas irmãs que estão no Carmelo São José."
Irmã Maria Salete - Madre superiora do Carmelo São José Descalço de Cachoeiro de Itapemirim
A atual exposição, na Basílica da Anunciação de Nossa Senhora do Carmo, tem atraído milhares de fiéis em busca de oração, reflexão e comunhão com a espiritualidade legada por Santa Teresa, que tem o título de Doutora da Igreja.

A EXUMAÇÃO DO CORPO

O corpo da santa foi exumado no ano passado, ocasião em que se constatou que permanece incorrupto (não decomposto) desde 1582. Ele estava guardado em um caixão selado dentro de uma laje de mármore. A exumação foi realizada por especialistas e religiosos com o objetivo de estudar as relíquias do coração e de alguns membros da santa.
Restos mortais de Santa Teresa de Ávila expostos na Espanha
Restos mortais de Santa Teresa de Ávila expostos na Espanha Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Santa Teresa de Ávila foi uma freira carmelita, mística e reformadora da ordem, considerada uma das maiores figuras do cristianismo. Em 1970, tornou-se a primeira mulher a receber o título de Doutora da Igreja, reconhecimento concedido a santos cuja obra teve impacto doutrinário significativo.
Canonizada em 1622, é padroeira dos doentes, órfãos, rendeiras, jogadores de xadrez, pessoas em ordens religiosas e dos que são ridicularizados por sua piedade. A exposição de seus restos mortais reacende o interesse por sua vida e legado espiritual, especialmente entre devotos do Carmelo e estudiosos da espiritualidade cristã.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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